Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) se na svém posledním zasedání shodla, že výhled ekonomiky eurozóny není příznivý a požádala o rychlou analýzu přínosů, jaké by měla nabídka levnějších úvěrů. Bankéři se obávají, že zpomalení ekonomického růstu může být hlubší a širší, než se domnívali. Vyplývá to ze zápisu z lednového zasedání rady, který ve čtvrtek banka zveřejnila.

Ekonomický růst v eurozóně byl tři čtvrtletí za sebou nečekaně slabý. Bankéři se tak stále více obávají, že proces zotavení eurozóny by mohly vykolejit globální nejistoty, což by zničilo roky práce, které ECB učinila, aby ekonomiku regionu nastartovala. ECB také v lednu zhoršila výhled růstu ekonomiky eurozóny, což je silný náznak toho, že zvýšení úroků uvažované ve čtvrtém čtvrtletí se téměř jistě neuskuteční a dalším krokem centrální banky bude spíše větší stimulace.

ECB loni ukončila program nákupů dluhopisů za 2,6 bilionu eur (66,4 bilionu korun) určený k podpoře hospodářského růstu. Nyní se připravuje na možnost, že by poskytla bankám více dlouhodobých úvěrů, aby zajistila, že poskytování úvěrů v ekonomice bude pokračovat i během zpomalení. Zatímco jakékoliv rozhodnutí o zahájení těchto takzvaných dlouhodobým refinančních operací by podle prohlášení nemělo být přijato ukvapeně, technické analýzy nutné pro přípravu těchto operací by se měly uskutečnit velmi rychle.

Přestože krátkodobý výhled pro eurozónu není příznivý, bankéři jsou stále přesvědčeni, že jde jen o zpomalení růstu a ne o začátek nové recese. Výhled růstu na letošní rok sice banka zřejmě zhorší, zatím však není přesvědčena, zda je potřeba změnit výhled na střednědobé období, který je důležitý při rozhodování o politice ECB.

Další zasedání měnového výboru se uskuteční 7. března. Očekává se, že bankéři budou jednat o nových bankovních půjčkách, konečné rozhodnutí však bude zřejmě přijato až za několik měsíců, uvedla agentura Reuters.