Ředitel německého Volkswagenu Herbert Diess varuje, že americká cla na import vozů by mohla stát německé automobilky miliardy eur ročně. Podle něj je hrozba 25procentního cla na auta vyráběná v Evropě největším nebezpečím pro evropské automobilky v roce 2019.

Diess v rozhovoru pro Financial Times také řekl, že hrozba vysokých cel vytváří v Německu politickou nestabilitu. "Znovu se situace vyostřuje. Je škoda, že tento problém nemůžeme vyřešit my v automobilovém průmyslu. Jde spíš o vyjednávání mezi Evropou a Spojenými státy," komentoval.

Londýnská společnost Evercore si myslí, že cla by každý rok připravila Volkswagen o 2,5 miliardy eur (64,17 miliardy korun). "Při nejhorší variantě je tento odhad bohužel velice přesný," říká Diess. Automobilky General Motors a Ford také potvrdily, že zavedení těchto cel by je stálo více jak miliardu eur (26,7 miliardy korun) ročně.

Spojené státy plánují zavedení cla na dovoz automobilů vyráběných v Evropě, pokud neuzavřou obchodní dohodu s Evropskou unií. "Snažíme se dosáhnout dohody, ale oni jsou při jednání příliš tvrdí. Pokud dohody nedosáhneme, zavedeme cla," prohlásil Donald Trump po středečním vyjednávání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

Ministerstvo obchodu Spojených států poslalo minulý víkend Trumpovi zprávu, která obsahuje informace o tom, jestli je dovoz automobilů a součástek do Spojených států bezpečnostním rizikem. Zpráva není veřejná, ovšem pokud by úřad došel k závěru, že národní bezpečnost je v ohrožení, mohl by zavedení cel navrhnout. Zástupci automobilového průmyslu většinově očekávají, že zpráva cla doporučuje. Ta by podle vyjádření prezidenta Trumpa z loňského roku mohla dosahovat až 25 procent.

Samotný Volkswagen nevykročil do roku 2019 úplně ideálně. Kvůli snížené poptávce po jejich automobilech v Číně a Spojených státech dodala automobilka na trh za leden pouze 882 200 automobilů, což je o 1,8 procenta méně než v loňském lednu. Firmě se ale naopak podařilo získat větší podíl na automobilovém trhu v Evropě, Asii a Jižní Americe. Na čínském trhu zaznamenala automobilka pokles prodeje o 2,9 procenta, daří se jí ale lépe než čínskému trhu jako celku. V Číně prodeje automobilů klesají posledních 7 měsíců, na čemž má svůj podíl i probíhající obchodní válka se Spojenými státy. Na evropském trhu drží koncern Volkswagen stále prvenství, jeho podíl činí 24,1 procenta.

Z koncernu Volkswagen poklesl zájem o vozy značky Audi, Volkswagen, Škoda a Porsche. Naopak větší zájem je o značku Seat, oproti loňskému lednu si v prodeji polepšila o 14,2 procenta a zaznamenala historicky nejlepší leden.