Rozhodla se proto vymyslet program, který dokáže rozostřit pozadí při hovorech, aby se jí s rodiči doma lépe komunikovalo. Ovšem ukázalo se, že její funkce pro rozostření pozadí je dobrá i z hlediska ochrany soukromí, pomáhá totiž skrýt nepořádek v kanceláři během videokonferenčních hovorů. Swethina inovace byla integrována do aplikací Microsoft Teams a Skype a úspěch ji katapultoval do světel reflektorů v celém Microsoftu.

Inovace ostatně často vznikají tímto způsobem - člověk chce něco vytvořit, ale nakonec zjistí, že jeho produkt má mnohem širší využití. Od doby, kdy se před pěti lety chopil kormidla Microsoftu Satya Nadella, jsou tyto případy podobných inovací stále běžnější. Nadella totiž už od nástupu do funkce nabádal zaměstnance, aby byli více kreativní a nebáli se inovovat. Podle Swethy to bylo vidět i na každoročních Hackathonech, kde si uvědomila, jak ji možnost inovovat, i když to třeba nesouvisí s její denní prací, pomáhá dále motivovat.

Vytvořila chatbota a virtuálního kolegu

Stejnou zkušenost sdílí i Chris Kauffman, která pro Microsoft pracuje jako marketingová manažerka už 13 let. „Svůj první Hackathon jsem zažila před třemi lety a opět jsem se do Microsoftu zamilovala. Nebyla jsem totiž limitovaná jen svou pracovní pozicí,” popisuje. Se svým týmem vytvořila chatbota a virtuálního kolegu, který odpovídá na tisíce licenčních otázek z celého světa a pomáhá lépe zvládnout aktualizace služby Azure cloud.

Satya Nadella, který je teprve třetím CEO Microsoftu za čtyři dekády, ukázal už svým prvním emailem v den nástupu do funkce, že na inovace klade velký důraz. “Moje filozofií a vášní je propojovat nové myšlenky s rostoucím důrazem na empatii k dalším lidem,” napsal Nadella. Důraz chtěl klást především na spolupráci než na interní boje mezi jednotlivými týmy.

René Brandel, který před dvěma lety nastoupil do Skype týmu v Praze, to zažil na vlastní oči. I on společně s kolegy dokázal spustit službu na základě vlastního projektu z Hackathonu. Služba Skype Rozhovory umožňují náborářům pozorovat při rozhovorech jediným kliknutím programovací schopnosti uchazečů.

Rychlé spuštění produktu, které netrvalo ani měsíc, bylo přímým důsledkem Nadellova důrazu na interní spolupráci. Sám Nadella poté, co shlédl popis produktu, propojil Brandela s jiným týmem, který mu pomohl s finální realizací. „Mezi týmy je dnes cítit pocit empatie, přejí si vzájemně uspět, namísto vnitřních bojů mezi sebou,” potvrzuje Brandel, který s Nadellou sice nikdy nemluvil, ale změnu v chování mezi týmy díky němu pocítil.

Nová vlna kreativní otevřenosti vede v Microsoftu k boomu nových produktů, které jsou určené jak pro zákazníky, tak pro interní využití. Často jde o řešení na bázi umělé inteligence, které pomáhá lidem s nějakým postižením - například Seeing AI, Soundscape, Immersive Reader nebo Eye Control. „Právě lidé s určitým postižením patří mezi ty, kdo nové technologie přejímají nejdříve,” říká Saqib Shaikh, který v Londýně vede projekt Seeing AI.

Shaikh, který je slepý, se až do roku 2014 snažil svůj handikep v práci skrývat. „Chtěl jsem být jen normálním developerem a nedávat moc o sobě vědět,” popisuje Shaikh. Ale změna ve firemní kultuře díky Nadellovi mu dodala sebevědomí a on se rozhodl splnit si dětský sen o brýlích, které by za něj viděly a řekly mu, co se děje kolem něj. Spolupráce s kolegy vyústila v inteligentní telefonní aplikaci s názvem Seeing AI, která dokáže například přečíst menu v restauracích, identifikovat peníze, nebo poznat lidi. Od spuštění aplikace v roce 2017 dostal už spousty zpráv od lidí s postižením zraku, kteří mu děkují za její využití.

Například jeden slepý učitel naučil program poznávat své studenty. Když namíří telefon proti dveřím, začne aplikace, jak studenti přicházejí, postupně říkat jejich jména. Jednomu slepému muži z Portorika zase pomohl s navigací po hurikánu - když aplikace označila prostor před ním jako cestu, věděl, že tam nebude množství trosek.

„Postižení je hnacím motorem inovací, ne případem pro charitu,” tvrdí Shaikh. „Je to oblast, kterou se vyplatí sledovat kvůli tomu, co přinese nového.”

Nezkrácená verze příběhu v angličtině je k dispozici ZDE