Přes dvě třetiny podnikatelů využívají nové technologie při své práci, nejčastěji se jedná o internet věcí, online marketing nebo cloudové služby. Téměř polovina z nich si zároveň myslí, že současné střední školy nejsou schopné dostatečně připravit absolventy na digitalizaci, vyplývá to alespoň z průzkumu agentury IPSOS, který si nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).

Nejvyužívanějším nástrojem pro digitální správu dat jsou mobilní telefony. Polovina podnikatelů je schopna spravovat své soubory a digitální dokumenty pouze prostřednictvím mobilu. Přímo do digitalizace svého podniku ale přitom investuje pouze polovina podnikatelů. Co se týče kybernetické bezpečnosti, tak živnostníci do ní téměř neinvestují nebo případně naprosté minimum.