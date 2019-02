Blockchain byl v době boomu kryptoměn považován za dokonale zabezpečený systém. V současné době se u něj ale objevuje stále více bezpečnostních rizik. Hackeři berou "účetní knihy" kryptoměn útokem a kradou z nich "mince" za miliardy dolarů, napsal prestižní časopis MIT Technology Review.

Blockchain přitom měl být proti pokusům o zneužití chráněn díky tomu, že systém nemá jedno hlavní ústředí, ale jde o decentralizovanou síť. Celá historie transakcí je sdílena mezi všechny těžaře, kteří přesuny bitcoinů nebo jiných kryptoměn schvalují. Tím, že je databáze nepřetržitě aktualizována tisícovkami počítačů s obrovským výkonem a spotřebou energie, podvodné přepisy v její historii se zdály téměř vyloučené.

Problém však nastává ve chvíli, kdy se skupina hackerů zmocní nadpoloviční většiny počítačů v dané síti a začne do blockchainu zaznamenávat a schvalovat v něm transakce, které nikdy neproběhly.

Na webu dokonce vznikla pravidelně aktualizovaná stránka, jež sdružuje informace o tom, kolik by útočníci zaplatili za pronájem potřebného množství "těžařské síly". Získat kontrolu nad více než polovinou počítačů v síti by bylo u nejznámějších virtuálních měn poměrně drahé.

Za pronájem dostatečného množství těžařských počítačů na hodinový útok na blockchain Bitcoinu by útočníci zaplatili 321 tisíc dolarů. U druhé nejznámější měny složené z jedniček a nul, Etherea, by to bylo 79 tisíc dolarů. Při hackerském útoku na některé méně známé kryptoměny ale vyjde pronájem jen na pár dolarů.

Této "bezpečnostní díry" pochopitelně hackeři využívají. V lednu například neznámý útočník provedl "51% útok", jak se tento typ zločinu označuje, proti kryptoměně Ethereum Classic a přepsáním jejího blockchainu ukradl 54 tisíc "mincí", což je podle aktuální hodnoty zhruba 240 tisíc dolarů.

Zmíněný útok byl výjimečný tím, že šlo o první úspěšné napadení digitální měny z první dvacítky nejznámějších titulů. Již dříve si ale hackeři vybrali za cíl tohoto typu útoku levnější a méně obchodované kryptoměny, jako jsou Verge, Monacoin, Bitcoin Gold nebo Vertcoin.