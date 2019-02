Letošní rok pro zájemce o hypotéku nezačal moc dobře. Na koupi nemovitosti v lednu banky lidem půjčovaly v průměru za tříprocentní úrok, což je nejvíc od února 2014. Ukazuje to nejnovější statistika serveru Fincentrum Hypoindex, která sleduje vývoj úroků z reálně poskytnutých hypoték většiny tuzemských peněžních domů.

Úroky prudce rostou od loňského října, kdy do nich banky více promítly předchozí zvýšení sazeb ČNB, se kterým centrální banka začala po skončení intervencí v roce 2017. Za posledních šest měsíců vzrostly průměrné úroky hypoték skoro o půl procentního bodu. Oproti prosincovému navýšení o 0,13 procentního bodu, což byl nejrychlejší růst za posledních deset let, byl v lednu nárůst pomalejší, a to o 0,09 procentního bodu. A podle některých analytiků dokonce průměrné úroky hypoték v nejbližší době znovu klesnou.

"Už v únoru klienti s dobrou platební historií dostávali hypotéky s úrokem pod tři procenta. Během jara průměrné úroky spadnou opět pod tříprocentní hranici," říká Libor Ostatek z makléřské společnosti Golem Finance, která hypotéky bank prodává. Podle něho je za tím silný konkurenční boj i příznivější vývoj na finančním trhu, než banky před pár měsíci očekávaly.

"Úroky z hypoték mohou jít dolů, protože tržní sazby, od kterých je banky odvíjejí, oproti konci loňského roku klesly. Banky také kvůli loňským zpřísněním hypoték musí víc soutěžit o klienty a v jarních kampaních na nové hypotéky budou ochotnější snížit úrok širší skupině klientů," řekl Ostatek. Podle něj se zlevňování hypoték dá očekávat v prvním čtvrtletí, pak se mírný růst úroků obnoví v závislosti na tom, jak bude ČNB pokračovat ve zvyšování své základní sazby. Odborníci odhadují, že letos ČNB zvýší svou základní sazbu jen dvakrát, zatímco loni se rozhodla ji zvýšit pětkrát.

Obdobně se už v lednu k možnosti poklesu hypotečních úroků vyjádřil i šéf Hypoteční banky Jiří Feix. "Zatím předpokládáme, že sazby budou růst, ale mírnějším tempem než v roce 2018. Mohou ale i stagnovat či klesnout," uvedl tehdy Feix.

Zájem o hypotéky totiž v posledních měsících slábne. Centrální banka už dříve omezila bankám jejich prodej tím, že stanovila výši půjčky maximálně na 90 procent hodnoty nemovitosti, od loňského října pak zpřísnila i požadavky na příjem žadatele o úvěr.

Chystaný poslední zásah ČNB do hypotečního trhu bankám sice ve třetím čtvrtletí 2018 nahnal nové klienty, kteří se snažili urychlit koupi nemovitosti, od té doby ale počet nových žadatelů výrazně klesá. Trend pokračoval i v lednu, kdy podle Hypoindexu přišlo novou smlouvu podepsat jen 4764 lidí, to je o 1801 méně než v prosinci. Objemy nově sjednaných hypoték klesly v lednu meziměsíčně o čtyři miliardy na 10,93 miliardy korun. V meziročním srovnání to je ještě méně, o 5,5 miliardy korun.

"Ačkoliv bývá měsíc leden každoročně slabší, o letošním lednu se v kontextu předchozích výsledků dá říci, že hypoteční trh téměř zamrzl. V lednu bylo sjednáno nejméně úvěrů za posledních pět let a jediné rostoucí veličiny v lednové statistice Fincentrum Hypoindexu tak jsou průměrná výše úvěru z důvodu nadále rostoucích cen nemovitostí a průměrná úroková sazba," uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum. Podle této statistiky průměrná hypotéka v lednu dosáhla rekordních 2 294 216 korun, zatímco před rokem to bylo 2 013 220 korun.