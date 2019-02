Petr Kareš bezesporu pomohl ke zviditelnění MMA v Česku. Poslední akce jeho XFN například v prosinci vyprodala O2 arenu. To je považováno za jakýsi další milník v rozvoji tohoto sportu u nás.

Dlouhodobě byl nedílnou součástí popularity XFN zápasník Karlos Vémola. Ten ale nedávno Kareše a XFN osočil z nedodržování smluvních podmínek a oznámil přestup do konkurenčního Oktagonu. Jak s tím XFN naloží, popisuje Petr Kareš v rozhovoru pro HN.

Co od XFN čekat v roce 2019?

XFN se 16. 3. představí v Brně, tam se cítíme dobře, máme tam podporu. A pak navážeme na O2 arenu z 27. prosince. Tedy 7. června počtvrté přivedeme MMA do O2 areny a naší snahou bude představit to nejlepší z českého a slovenského MMA. MMA je celosvětovým fenoménem, zájem o něj roste i tady v Česku a na Slovensku. Takže věřím, že letošek bude zase o něco zajímavější než loňský rok.

Jak tyto plány ovlivňuje ohlášený přestup vaší největší hvězdy mezi zápasníky, Karlose Vémoly, z XFN do konkurenčního Oktagonu?

Akce proběhnou. Samozřejmě medializace, bulvarizace a skandalizace toho za nás neplatného odchodu nás poškozuje. Udělat s tím můžeme pouze to, že skrze naše zástupce se domůžeme našich práv. Tvrdíme, že Karlos Vémola má platnou smlouvu. A nepřijde nám správné, aby ve chvíli, kdy existuje nějaká nejasnost, přešel do jiné organizace a sliboval zápasy, o nichž si nemůže být jistý, že proběhnou. Naši smlouvu nelze jednostranně vypovědět, odstoupení od smlouvy je vážný krok a my si myslíme, že je neplatný. Nepoškozuje to jen nás, ale všechny. Teď před UFC, když kdokoliv ze společnosti vstoupí do MMA a chce si najít k věci nějaké informace, to, že si přečte, že se v tom prostředí někdo s někým hádá, nikomu neprospěje.

Proč Karlos Vémola nechce pokračovat s vámi ve vašich akcích?

Na konci roku jsme Karlose Vémolu upozornili, že je povinen odvést daně a prokázat nám, kde je daňovým rezidentem. Tvrdil, že je daňovým rezidentem v Anglii, což ale nikdy neprokázal. Částka na daních není malá, jde o statisíce korun. Pak už s námi komunikovali jeho právníci. Takovému postupu nerozumíme. Nerozumíme ani tomu, proč pak protistrana odstoupí od smlouvy a zároveň chce začít jednat o smlouvě nové, výhodnější pro toho zápasníka. Působí to na mě účelově. Uvidíme, jak se k tomu protistrana postaví, až spustíme obranné kroky, zda proběhne nějaké soudní řízení a podobně.

Můžete blíže rozvést tu daňovou otázku mezi XFN a Karlosem Vémolou?

Karlos Vémola si myslí, že mu dlužíme peníze, my si myslíme, že Karlos Vémola dluží peníze především českému státu. My jsme v pozici plátce daně a garantujeme, že pokud Karlos Vémola své daně nezaplatí, zaplatíme je my. Jsme v pozici toho, kdo chce jen řádně odvést daňovou povinnost. Z projevu Karlose Vémoly se nezdá, že by se cítil být povinný toto řešit.

Jak je formálně nastavena spolupráce XFN a zápasníků?

Jde o běžnou smlouvu o sportovní činnosti. Ta nám zajišťuje právo zápasníka nasadit do zápasu, promovat ho, propagovat jeho značku ve spojení s námi a následně mu za to vše zaplatit. Pokud zápasník není rezidentem v ČR, jsme odpovědní za to řádně jeho odměnu zdanit. Někdy je spolupráce jednorázová, někdy na víc zápasů. Někdy je dlouhodobější. V případě Karlose Vémoly je platná do roku 2023.

V danou chvíli, pokud je možné popsat další procesní kroky v této věci z vaší strany, jaké jsou?

Je to na našich právních zástupcích. Ale ve stručnosti. V první řadě se pokusíme o dohodu. Vyzveme zápasníka, případně jeho právního zástupce, k jednání. Upozorníme, že není možné takto jednat. Upozorníme na to, že Karlos Vémola je podle smlouvy povinen s námi dále spolupracovat a že smlouva je exkluzivní. A že tedy nemůže nastoupit v zápase jiné organizace. Hrozí mu za to smluvní pokuta. A pokud bude dál postupovat jako nyní, znamená to, že způsobuje další škody naší společnosti a našim ostatním zápasníkům a celému českému MMA. Škody budeme muset vyčíslit, a pokud se prokáže, že máme pravdu, bude je muset zaplatit.

Jde v případě Karlose Vémoly o ojedinělou a výjimečnou situaci, nebo mohou přijít podobné problémy s dalšími zápasníky?

Karlos Vémola je naše nejdražší a nejcennější akvizice. Jeho případ je každopádně ojedinělý. Příjmy vydělává v České republice a tvrdí, že je daní v Anglii.