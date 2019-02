Přechod Karlose Vémoly, jako největší hvězdy organizace XFN, k nám, je využitím příležitosti, říká v rozhovoru pro HN zástupce Oktagonu Ondřej Novotný. Podle něj není jisté, jaké závazky vůči XFN nejznámější český MMA zápasník má. Právníci Oktagonu totiž tvrdí, že Vémolově novému angažmá nic nebrání.

Nejde ale jen o Vémolu, podle Novotného má Oktagon i další projekty, které pomohou dál posunout české MMA. A není divu, že budou spojené s televizí. Novotný je komentátorem a moderátorem, zviditelnil se například jako uvaděč pořadu TV Nova Robinsonův ostrov.

Co je ve zkratce Oktagon?

Vstupujeme do čtvrté sezony našeho byznysu. Letošek pro nás bude jiný mimo jiné v tom, že přidáváme další modul v podobě Projektu Y. Tím cílíme na ženy, ale skrze ně i na nové muže, nové publikum. Žena je krk, který otáčí hlavou, a jakmile ženy budou mít rády MMA, budou ho mít víc rádi i muži. Do Projektu Y jsme pozvali čtyři ženy, které jsou každá z úplně jiného světa, a najednou se dají na dráhu profesionální zápasnice. A v tom je přece krásný příběh. Druhá velká věc je, že splníme to, co jsme konstantně říkali, že jestli se má někdy odehrát superzápas Végh versus Vémola, bude to u nás.

Pro tento zápas už máte termín?

Máme, ale zatím ho podržíme pod pokličkou. Jsme příběhová organizace, takže i k tomuto souboji musíme pořádný příběh vytvořit.

Jste do jisté míry televizní projekt. Šlo by to bez podpory televize?

Je to taky televizní zábava. MMA nabízí všechno, co moderní doba chce a co konzervativní sporty nechtějí nebo nemohou pochopit anebo jim trvá, než se přizpůsobí. V MMA, když si řekneme, že toto pravidlo je na nic, divákům se nelíbí, tak zítra bude jinak. Na druhou stranu čelíme mnoha předsudkům. Jsou s námi spojována témata jako bezhlavé mlácení, sport pro skinheady, všechno možné. Dlouho jsme museli vysvětlovat, kdo jsme, co jsme. Jsme televizní projekt, ano. Ale jsme i sport. Takový, který si řídíme v rámci naší organizace sami.

Je televize také spoluinvestorem té věci?

Mnoho lidí si to myslí, ale není to tak. Jsme svébytný projekt, já a můj obchodní partner Pavol Neruda jsme jediní investoři té věci, vždycky to tak bylo. Televize je jen obchodní partner.

Jak velký byznys Oktagon je?

Pro rok 2019 potřebujeme naplnit rozpočet na hranici 50 milionů korun. A to bude zase o něco víc, než to bylo loni.

Pomůže k tomu i Karlos Vémola?

Historicky nedostával tolik, co mohl dostávat. A nemyslím tím peníze za zápas. Ty měl slíbené mnohdy i ve vyšší sumě, než jakou by dostávat měl. Když se podíváte na MMA celosvětově, tak ČR a Slovensko v rámci světového MMA je UFO. Vyplácejí se tu nesmyslné částky v relaci k tomu, co by si zápasníci dokázali vybojovat jinde. Když to přirovnám k fotbalu, tak je to tady momentálně tak, jako byste za zápas v české lize dostal víc, než dostanete za zápas Ligy mistrů. Situace se musí uklidnit. Protože to má dopady na kariéry těch zápasníků. Najednou se jim nevyplatí zápasit se soupeři v Polsku nebo jinde. Sportovně stagnují. Karlos Vémola je vrchol celé té pyramidy. A my mu nabízíme také jiné věci než jen peníze za zápas.