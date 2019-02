Po víkendovém sněmu ANO 2011 sesumíroval jeho předseda Andrej Babiš nové směřování hnutí v komentáři pro Lidové noviny. Text nadepsaný “Na živnostníky jsme zapomněli. To se změní” obsahuje výčet opatření na podporu drobných podnikatelů, kterým premiér plánuje dát podle svých slov nyní maximální prioritu.

Součástí chystaných změn pro živnostníky je paušální poplatek, kterým by živnostníci s obratem do jednoho milionu korun uhradili jednou částkou daň z příjmů i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dále premiér chystá podporu rodinných firem nebo úvěrový program u Českomoravské záruční a rozvojové banky, určený speciálně pro živnostníky. Každý rok by navíc podle Babiše mohlo přijít k jednomu podnikateli maximálně pět kontrol.

Výčet pokračuje - premiér chce také zlepšit sdílení informací v rámci státních úřadů, aby nikdo nemusel sdělovat stejné informace na více místech. Má skončit i chaotické zavádění změn pravidel pro podnikání. Ta se nyní zavádí často náhodně v průběhu roku podle toho, kdy je stihnou zákonodárci projednat. Ke změnám má nově docházet vždy jen dvakrát ročně - 1. ledna a 1. července. Babiš také chce zavést webový portál s veškerou legislativou pro podnikatele. Na něm spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR).

Opozice tvrdí, že jde jen o hru o pravicového voliče před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. HK ČR ale iniciativu vítá - podle ředitele jejího odboru legislativy, práva a analýz Ladislava Minčiče se v mnoha ohledech hnutí ANO inspiruje právě nápady komory. “Pro nás není klíčové, která strana si naše návrhy osvojí. Nám jde skutečně o to, aby došlo k posunu. A proto návrhy velmi vítáme ať už s nimi přijdou komunisté, ANO, nebo třeba ODS,” říká Minčič v rozhovoru pro HN.

Co říkáte na návrhy premiéra Babiše na ulehčení administrativy živnostníkům?

Já o těch návrzích vím převážně z médií, takže vám nemohu okomentovat detaily. Ony se už návrhy objevují delší dobu. Před několika týdny, když mělo ANO ideovou konferenci, jsme v projevech představitelů ANO zaregistrovali inspiraci některými myšlenkami HK ČR. Když některé politické strany berou naše návrhy za své, tak jsme samozřejmě rádi. Nejsme politická strana a s nikým nesoutěžíme, naším cílem je přicházet s nápady a sdělovat argumenty ve prospěch těch nápadů. Díváme se při tom očima podnikatelů.

Všimli jsme si, že byl zmíněn i náš právní elektronický informační systém pro podnikatele. Mluvilo se i o tom, že podnikatelé kritizují velkou administrativní zátěž podnikání včetně velmi silné kontrolní činnosti. Té čelí mnozí podnikatelé, nejen ti nejmenší, ale i střední a velcí.

V čem se u vás premiér inspiroval?

Pokud jde o sjednocení plateb povinného pojistného a daně z příjmů, my jsme v roce 2016 přišli s myšlenkou jedné paušální daně, která by měla mít obdobný obsah jako to řešení, které naznačil pan premiér a paní ministryně Schillerová.

Od začátku říkáme, že naším cílem není napsat konkrétní paragrafy, ale zapůsobit na politické strany, které budou mít legislativní sílu. Podle všeho se nám to podařilo. Už dřív se k myšlence paušální daně vyjádřili vesměs vstřícně zástupci řekněme pravicové části politického spektra. Nic proti tomu v uplynulém roce nenamítali například ani zástupci pirátů. Vysloveně tuto myšlenku nezatracovali ani sociální demokraté nebo komunisté.

Někdy ale zaznívaly obavy nad konkrétním nastavením parametrů. Nejsem si vědom, že by už byly jasné kontury, koho se změny budou přesně týkat. Právě detaily ale mohou užitečnost návrhu velmi významně ovlivnit. Mohou z něj udělat populární opatření, nebo naopak naprosto marginální. I dnes si třeba můžete jako živnostník sjednat s finančním úřadem individuální daň, ale to za celou ČR nedělá ani stovka lidí. O detailech bude diskuse určitě pokračovat. Aby byly nové instituty používané, nesmí být administrativně náročné.

Premiér chce podporovat rodinné firmy, zavést paušální poplatek, speciální úvěry a záruky, maximálně pět kontrol ročně, zamezit zdvojenému poskytování informací, zavádět změny jen dvakrát ročně. Co z toho je podle vás nejdůležitější?

Je obtížné to seřadit podle důležitosti. Kdyby se v letošním roce aspoň jedna z těch věcí udělala, už to by bylo dobré. Kdyby se udělaly dvě, bylo by to úplně skvělé. O tom, že by se toho letos udělalo víc, se mi snad ani nechce doufat.

A v jakém pořadí - asi si musí hnutí ANO i vláda vyhodnotit průchodnost jednotlivých řešení v parlamentu. Ať se z toho udělá cokoliv, bude to fajn. Je fakt, že některé věci už jsou v běhu, třeba u toho právního elektronického systému nám už běží zkušební provoz.

Bude strašně záležet na vyjednávání mezi jednotlivými politickými stranami. Aby pokud jde o hledání řešení, která by prospěla podnikatelům, překročily práh subjektivní hrdosti, někdy až ješitnosti. A v podstatě si řekly, že je důležité tu změnu provést a není až tak úplně stěžejní, kdo s tím přišel první.

Jak velká je administrativní zátěž českých podnikatelů?