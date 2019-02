Sport je pro Zdeňka Tůmu vášní a koníčkem číslo jedna. "Tak jako jiní chovají rybičky nebo pátrají po archivech po svém rodokmenu, já sportuju," říká osmapadesátiletý partner poradenské společnosti KPMG.

Tůma je zapálený běžkař, z halových sportů je pro něj nejchytlavější squash. Tomu se naučil kdysi v Londýně při svém tamním studijním pobytu. Jeho tradičním parťákem na kurtu bývá investiční bankéř Ondřej Jonáš. "Dřív byl Ondřej lepší, dnes už jsme vyrovnaní," poznamenává muž, který ve své profesní kariéře prošel lecčím a podle svých slov ve všem obstál.

V dalším díle seriálu HN a Aktuálně.cz Endorfiny jsme bývalému guvernérovi České národní banky kolegu Jonáše na hodinku nahradili a pozvali jej na mač do jeho oblíbeného Squashparku Cibulka v Praze 5. Mimochodem cestou do tohoto areálu se projíždí Tůmovou ulicí.

Jako dítě chtěl být rodák z Českých Budějovic tělocvikářem. To se nestalo, z Tůmy se po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze stal makroekonom, akademik, který později deset let šéfoval centrální bance.

Od roku 2011 působí v jedné z firem takzvané velké čtyřky, v KPMG. To ale už nemusí trvat dlouho. "Máme takovou interní politiku, že partneři ve věku okolo šedesátky uvolňují místo mladším, tak se zamýšlím, co bude za další rok, dva, jestli akademická kariéra, či nějaký nový byznys. Teď o tom trošku medituju, co bych chtěl ještě dál dělat. Pomalu se mi blíží konec jedné etapy. Pomalu, ale docela možná rychle se blíží nějaká další etapa," popisuje.

Politika, kterou si Tůma v minulosti už rovněž vyzkoušel, to nejspíš nebude. Aspoň tak tedy ženatý otec tří dětí zní, když se vracíme k jeho někdejšímu angažmá na pražském magistrátu. Tam byl Tůma od roku 2010 do roku 2014 městským zastupitelem, dokonce kandidátem TOP 09 na primátora. Porazil jej ovšem soupeř z ODS Bohuslav Svoboda. "I tak byla tato etapa každopádně skvělá zkušenost," konstatuje Tůma. Dnes už členem strany není, podporovat ji ale nepřestal.