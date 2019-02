Sláva bývá pomíjivá, byznys může zkrachovat a dlužník pláchnout bez placení. Jde sice o klišé, ale je pravdivé. Nic netrvá věčně. V uplynulém týdnu se ovšem sešly dva příklady, které toto potvrzují i vyvrací. Společně mě přivedly k myšlence podívat se na dluhopisy se splatností dosahující až sta let od data jejich vydání.

V den sv. Valentýna oslavil cestovatel Miroslav Zikmund sté narozeniny. Jeho sláva trvá už hodně dlouho. Vděčí za to knižním, filmovým a fotografickým zpracováním zážitků z cest, které podnikl se svým celoživotním kamarádem a spolucestovatelem Jiřím Hanzelkou. Kolega Jan Štětka to shrnul naprosto trefně. Pro několik generací Čechů a Slováků jsou Zikmund a Hanzelka tímtéž, co pro Italy a jiné přímořské národy znamenají mořeplavci Amerigo Vespucci či Kryštof Kolumbus.

Tatra 87, se kterou H+Z najeli během své první výpravy v letech 1947 až 1950 celkem 111 tisíc kilometrů po čtyřiačtyřiceti zemích Afriky a Latinské Ameriky, je dnes pro mnohé takřka kultovní vůz. Hanzelka a Zikmund svou výpravu pojali také jako propagační akci pro československý průmysl, kopřivnickou Tatrovku nevyjímaje. V době před internetem H+Z věděli velmi dobře, jak oslovit široké publikum. Zatímco ze země odjížděli takřka bez povšimnutí, díky rozhlasovým reportážím, které z cest posílali, se stali národními hrdiny. Během návratu do vlasti je vítaly celé davy. O popularitu nepřišli ani v době po roce 1968, kdy komunistický režim dvě desetiletí blokoval jakékoli veřejné zmínky o jejich počinech.

Nejslavnější český cestovatel Miroslav Zikmund oslavil sté narozeniny.

Autor: Dalibor Glück/Mafra/Profimedia

Oba muži se dožili obnovy demokratického Československa, návratu veřejného obdivu jejich spoluobčanů a Hanzelka také přátelství s jedním zajímavým Američanem. K Zikmundovu jubileu nyní vychází zvláštní edice známek České pošty. Oběma cestovatelům bude také zčásti věnován zlínský filmový festival. V případě H+Z platí, že byť je rčení o pomíjivosti slávy pravdivé, v jejich případě jde o výjimku z pravidla.

Jeho potvrzením je naopak osud největšího dopravního letounu všech dob. Evropský výrobce letadel Airbus ve čtvrtek (načasování na den Zikmundových narozenin je zcela náhodné) oznámil, že v roce 2021 ukončí výrobu modelu A380. Dvouposchoďové superjumbo se čtyřmi motory nenadchlo dostatek leteckých společností na to, aby se Airbusu vyplácelo tento typ letounu dál vyrábět. Firma se raději zaměří na výrobu dvoumotorových modelů A330neo a A350, o něž mají aerolinky větší zájem.