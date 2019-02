Světové hospodářské klima se v letošním prvním čtvrtletí opět zhoršilo, a to už čtvrtý kvartál v řadě. Je na tom nyní nejhůře za posledních více než sedm let, i když analytici na něj nahlížejí stále mírně pozitivně. Uvedl to v pondělí německý ekonomický institut Ifo. Jeho index světového klimatu na první čtvrtletí klesl na minus 13,1 bodu z předchozích minus 2,2 bodu.

"Světová konjunktura stále více ochabuje," uvedl prezident institutu Ifo Clemens Fuest. Na 1300 odborníků ze 122 zemí zhodnotilo v anketě institutu výrazně pesimističtěji jak současnou situaci, tak výhled. V budoucnu očekávají slabší růst soukromé spotřeby, investic i světového obchodu.

Obzvlášť silné zhoršení hospodářského klimatu vykázaly rozvinuté ekonomiky, v čele se Spojenými státy. Tam je horší jak hodnocení současné situace, tak hodnocení očekávání. "Ale i v případě Evropské unie experti svá hodnocení revidovali výrazně směrem dolů," dodal Fuest.

Zřetelné zhoršení hospodářského klimatu hlásí také Blízký východ a severní Afrika. Naopak v rozvíjejících se zemích zůstalo ekonomické klima beze změn, když v předchozích dvou kvartálech pokaždé výrazně kleslo.

Celosvětový hrubý domácí produkt (HDP) by se letos podle lednové prognózy Mezinárodního měnového fondu (MMF) měl zvýšit o 3,5 procenta a příští rok přidat 3,6 procenta. Ještě loni v říjnu MMF uváděl pro oba roky růst o 3,7 procenta, tedy stejný jako loni.

