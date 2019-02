Ve Fortuně pracuje poslední tři roky, předtím působil ve Velké Británii ve finančním sektoru. Ke sportu měl ale vždy blízko. "Bez lásky ke sportu se to nedá dělat," říká generální ředitel české Fortuny David Vaněk. Předešlé pracovní zkušenosti spojené s bankovnictvím mu pak zase dávají podklady a erudici pro snahu Fortuny udržet se na spíše klesajícím trhu kurzového sázení na pobočkách.

Rok 2018 dopadl pro celou českou Fortunu podle Vaňkových slov lépe než poslední výsledky za rok 2017. "Zaznamenali jsme dvouciferný růst tržeb, přesnější auditované výsledky ale budou až později," poznamenává Vaněk.

Svým dílem k růstu přispěly i kamenné pobočky, do nichž chce firma dál investovat. V Česku jich má v danou chvíli 569. Nejvíce jich bylo v roce 2013, a sice 682.

Zrušili jste manipulační poplatky na pobočkách. Proč?

Protože za poslední dobu se nám kondice poboček zlepšila a je to další motiv, další nástroj, jak lidi víc přimět na nich sázet.

Proč ten manipulační poplatek vůbec existoval?

Jeho role byla pomoci risk managementu. Volatilita hrubých výher a marží byla dřív větší a manipulační poplatek pomáhal stabilizaci těch výkyvů. Dnes je risk management nastaven jinak a lépe, manipulační poplatek proto v podstatě pozbývá smyslu. Na on-line sázkách byl u nás zrušen už v roce 2013.

Zrušili byste ten poplatek, pokud by to před vámi neudělal Tipsport? Oni tento krok oznámili minulý týden ve středu, vy ve čtvrtek.

V retailu je pro nás stěžejní fotbal. Ten hraje naprosto zásadní roli a náš plán byl opustit "manipulák" před startem jarní části Fortuna:Ligy. V konečném důsledku se nám to vyplatí a klienti to nepochybně ocení. Měli jsme to plánované a konkurence nás předběhla. Proč a jak to bylo u nich, to nevím.

Jaký je aktuální podíl sázek on-line a na pobočkách?

Funguje to tak, že někdy v roce 2015 se přijaté sázky v retailu ustálily u hranice 10 procent, on-line je zbylých 90. On-line nám roste výrazněji, ale roste i off-line. Děje se tak díky tomu, že se nám daří zvyšovat tržní podíl. Uvidíme, co letos, loni měly pozitivní dopad významné události, které vždy pomáhají off-linu: prezidentské volby, zimní olympiáda a mistrovství světa ve fotbale.

Ale odpovím ještě šířeji, v kontextu. Když jsem přišel, dostal jsem od vlastníků zadání zrevidovat retail, tedy sázení na pobočkách. S on-line sázením se začalo v roce 2009. Od té doby do roku 2015 retail nepřetržitě klesal a samozřejmě přišla otázka, co s tím.