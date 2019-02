Plánovaný odprodej ostravských oceláren ArcelorMittal stále ještě nezískal schválení od Evropské komise. Od indického miliardáře Lakšmí Mittala hodlá hutě koupit další indický ocelářský magnát Sandžív Gupta se svou firmou Liberty Steel. Eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která má v komisi na starosti ochranu hospodářské soutěže a která musí zmíněnou transakci potvrdit, má ve věci stále pochybnosti.

"Na jedné straně chceme co nejrychleji odstranit nejistotu pro zaměstnance, na druhé straně nechceme udělat pod tlakem špatné rozhodnutí," říká Vestagerová v rozhovoru, který HN poskytla při své páteční návštěvě Česka, kde se zúčastnila konference Digitální Česko.

Dánka, jíž se přezdívá unijní policistka nebo caryně, se proslavila svým tvrdým postupem vůči americkým technologickým gigantům. Za zneužití dominantního postavení na trhu udělila Googlu či Facebooku miliardové pokuty, Applu zase uložila, aby Irsku doplatil 13 miliard eur na daních. V rozhovoru se Vestagerová vyjadřuje k tomu, jak by měla unie postupovat v otázce danění podobných technologických gigantů. Mluví také o své budoucnosti. Po květnových volbách do Evropského parlamentu by měl skončit i její mandát v komisi.

HN: Během své návštěvy Česka jste se setkala s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednali jste o prodeji ostravského Arceloru?

Ano, o tom jsme spolu mluvili. Pro nás je důležité, aby český ArcelorMittal získal skutečný a opravdový kupec se znalostí celého oboru a byznys plánem, který mu umožní být životaschopným a dynamickým konkurentem. S naším hodnocením ale ještě nejsme hotoví.

HN: Kdy budete?

To záleží na potenciálním kupci. Jestli prokáže, že je to reálný kupec nezávislý na ArcelorMittalu, který dokáže být jeho konkurentem. Zatím je těžké říci, kdy se v komisi o schválení této transakce definitivně rozhodne. Nechceme udělat rozhodnutí dříve než je to nutné.