Posledních pět let se Zetor potýká s krizí na trhu traktorů. Loňský rok byl ale pro brněnskou firmu obzvlášť náročný. V prvním pololetí nemohla prodávat traktory, protože neměly v Evropské unii nově povinné bezpečnostní prvky. Mnozí zemědělci navíc odložili nákup strojů kvůli suchu, které jim značně snížilo zisky. Brněnskému výrobci světoznámých červených traktorů se tak minulý rok propadly prodeje o třetinu na 2100 traktorů.

Letos to bude ještě méně, firma plánuje vyrobit celkem 1530 traktorů. Řady jejích zaměstnanců proto opustí, či už opustil každý čtvrtý zaměstnanec. "Loňský rok určitě uzavřeme se ztrátou," říká v rozhovoru pro HN výkonný ředitel Zetor Tractors Marián Lipovský a představuje plán, jak společnost zase zvednout na nohy.

Kolik lidí už jste propustili?

Na konci ledna už byl odchod vyřízen se 135 lidmi. Maximální výše bude 170, takže bude ještě doběh. Dotčené osoby už o tom ví.

Loni jsem mluvil s panem Krejčířem, bývalým finančním ředitelem, jehož výhled na rok 2018 zněl optimisticky. Říkal, že krize trhu s traktory je u konce, odráží se ode dna. Co se pokazilo?

Ten hlavní důvod byl, že v první půlce roku jsme měli omezené portfolio. To bylo způsobené tím, že začala platit nová legislativa a zavedení produktů do výroby se nám opozdilo. V prvním pololetí jsme měli výrazně omezené portfolio, které jsme mohli vyrábět a prodávat.

Celoroční plán byl postavený na tom, že v druhém pololetí vše doženeme. Zjistili jsme ale, že to, co ztratíme v prvním pololetí, se nedá dohnat. Zákazníci nečekají a vyberou si stroj od konkurenta. Navíc se trh navzdory očekávání propadl. Například v Polsku postihlo farmáře sucho a měli výrazně nižší příjmy. Když jsme dělali výhled na celkový prodej všech traktorů v Polsku, tak to bylo 12 tisíc, nakonec ale výsledky skončily jen na úrovni deseti tisíc.

Farmář nejdřív kupuje osivo nebo hnojivo. Ty věci, které jsou nutné. Když je takováto krize, tak u traktoru můžou udělat generálku, nepotřebují ho nutně vyměnit. Ty tři roky s ním pak ještě jezdit dokážou.

Čím to, že jste neměli portfolio? Podcenili jste něco?

Vstupovala nám tam legislativa týkající se bezpečnostních prvků. Například když jedete traktorem a postavíte se, tak aby se vypnul motor. Stávalo se to, že řidič vystoupil, traktor jel dál a docházelo k úrazům. Legislativní požadavky, jak z hlediska omezení emisí, tak bezpečnosti, přicházely příliš rychle za sebou a nestihli jsme je zavést.

Ale konkurence to stihla, čím to je?

Pokud bereme konkurenci jako ty velké korporace, s kterými nás porovnávají, tak ty jsou samozřejmě úplně někde jinde. A pro nás je to velmi náročné, protože ten výstup musí být úplně stejný u nás i u nich. To je i u emisí – míra uvolňování emisních zplodin musí být stejná jako u konkurence. Naše rozpočtové možnosti jsou oproti korporacím samozřejmě omezenější.

Někteří lidé z oboru kritizují, že Zetor svůj vlastní vývoj omezil a začal brát motory od subdodavatelů. Nebyl to špatný krok z toho hlediska, že teď nemáte dostatečné vývojové kapacity na tyto novinky?

Vezměte si naše konkurenty, většinou mají komponenty od jiných firem. Kdo dnes používá vlastní motory? Takže je to právě naopak. Spolupráce s velkými hráči a partnery na trhu v nákupech komponentů poskytuje výhodu rychlejšího zavedení.

Čekají vás i další legislativní změny. Budete posilovat vývoj, který přizpůsobuje traktory nové legislativě?

To, co nás čeká z legislativy nyní, je náběh nových emisních limitů motorů. Už dnes můžeme deklarovat, že ho máme zvládnutý. Tento přechod není už tak technicky a časově náročný. V podání Zetoru se jedná většinou jen o čidlo a softwarovou záležitost.

Nebojíte se, že v následujících letech zase něco přijde, co by vás překvapilo?

Evropská unie stále přichází s nějakými zlepšeními. Víme, že se připravuje změna stylu hnojení polí. To nás určitě také ovlivní. Stále je něco nového a my na to musíme reagovat.

Jsou to podle vás tedy změny k lepšímu?

Vnímání, zda jde o změny k lepšímu, záleží na tom, koho se zeptáte. Farmář je vnímá tak, že má nákladově dražší traktor a přidanou hodnotou je čistý vzduch. Jak to kdo vnímá, je individuální, ale pro jednotlivého farmáře není ta hodnota tak vysoká.

Museli jste zdražit. O kolik zhruba?

To nebylo jen u nás, ale i u konkurence. Náběh emisních limitů nám zvýšil výrobní náklady. Emise vlastně pozastavily trh a i to byl jeden z důvod, proč se v Evropě zbrzdil prodej traktorů. Když si to vezmete podle modelu, tak mohlo jít až o dvacetiprocentní zdražení traktorů.

Ze strany Zetoru se hodně komunikovalo, že se snažíte pronikat na mimoevropské trhy. Loni Evropa představovala 80 procent vašeho odbytu. Změnilo se to nějak? Podařilo se vám někam významněji proniknout?

Já říkám, že přejít na jakýkoli trh či jakýkoli projekt takovéto charakteru trvá mezi třemi a pěti lety. Projektem, který je pro nás významný, je spolupráce s jihokorejským partnerem TYM, od kterého bereme traktory Hortus a Utilix. Stejně tak spolupracujeme i s ruskou stranou, ale nejde to tak, že za rok nebo dva je trh vyřešený.

Co se týká mimoevropských trhů, tak ty vnímáme jako příležitost. Jsou to hlavně neemisní země v Africe a Asii. Tento rok pracujeme na novém produktu. Tam je hlavním klíčem k úspěchu cena produktu. Je zde velká konkurence a náklady na traktor jsou velmi důležité. Museli jsme začít dělat na úplně novém produktu, který plánujeme dát do sériové výroby už v tomto roce.