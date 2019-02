Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského koupil prostřednictvím své dceřiné společnosti EP New Energy Italia (EPNEI) italskou elektrárnu Fusine. Jde o další z investic holdingu do odvětví biomasy. Uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj. Elektrárna podle něj má instalovaný výkon sedm megawattů (MW), nachází se v Lombardii v severozápadní Itálii. Cenu mluvčí neuvedl.

"Tato akvizice je v souladu s italskou národní energetickou strategií a s dlouhodobou plánovanou expanzí skupiny EPH v sektoru obnovitelných zdrojů energie," uvedl Častvaj. Připomněl, že v prosinci 2017 získala EPNEI elektrárny Biomasse Italia a Biomasse Crotone s celkovým instalovaným výkonem 73 MW. "V současné době pak EPH finalizuje ve Velké Británii projekt přeměny uhelné elektrárny Lynemouth s instalovaným výkonem 400 MW na elektrárnu spalující biomasu," doplnil.

Na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů podle něj umožňuje biomasa řízenou výrobu elektrické energie, nezávislou na slunečním svitu či síle větru. "Elektrárny tím přispívají ke stabilitě a bezpečnosti celého systému, to vše při udržení zaměstnanosti," dodal Častvaj. Pro porovnání, instalovaný výkon největší české jaderné elektrárny v Temelíně je asi 2000 MW.

Holding EPH je strukturovaný do dvou hlavních pilířů - EPIF a EP Power Europe. EPIF v rámci EPH zastřešuje tranzit plynu, distribuci elektřiny a plynu, skladování plynu a teplárenství. Podíl 31 procent v EPIF patří fondu australské banky Macquarie, zbytek patří EPH. Většinovým vlastníkem EPH se předloni stal Křetínský, který nyní drží 94 procent akcií. Firmu opustili podnikatel Patrik Tkáč a investoři spojení se skupinou J&T.

Do EPIF kromě majoritního podílu v Pražské teplárenské a v maďarských teplárnách Budapesti Erömü patří mimo jiné podíly holdingu ve společnosti Eustream, kde jako manažer působí bývalý premiér Mirek Topolánek či společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu.

Druhou větví holdingu je společnost EP Power Europe. Zastřešuje těžbu uhlí a výrobu elektřiny. O loňských Vánocích EPH jejím prostřednictvím podal závaznou nabídku na koupi veškerých francouzských aktiv německé skupiny Uniper. V létě 2016 pak EPH ovládl německé hnědouhelné doly, které v konsorciu s firmou PPF Investments koupil od švédské společnosti Vattenfall.

Křetínský je podle loňského žebříčku časopisu Forbes pátým nejbohatším Čechem s majetkem ve výši 59 miliard korun. Kromě EPH je podnikatel mimo jiné spolumajitelem fotbalového klubu AC Sparta Praha.