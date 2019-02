Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta a pro příští rok na tři procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to ve čtvrtek uvedl guvernér Jiří Rusnok. V předchozí listopadové prognóze centrální banka počítala letos i příští rok s růstem ekonomiky o 3,3 procenta.

Banka také zhoršila odhad růstu pro loňský rok, a to na 2,8 procenta z předchozích 3,1 procenta. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

"Růst české ekonomiky v letošním a příštím roce bude odpovídat jejímu dlouhodobě rovnovážnému vývoji. Růst bude tažen především spotřebou domácností, která bude odrážet rychlou dynamiku růstu jejich příjmů," uvedl Rusnok. K růstu podle něj bude také mimo jiné přispívat rozpočtová politika vlády, a to i zvýšením běžných výdajů.

Zároveň banka v nové prognóze očekává, že průměrný kurz koruny letos bude 25 Kč/EUR a příští rok posílí na průměrných 24,20 Kč/EUR. V předchozí listopadové prognóze ČNB letos počítala s kurzem 24,70 korun za euro a příští rok s 24,20 Kč/EUR. Negativní sentiment na devizových trzích vůči rozvíjejícím se ekonomikám, který brzdí posilování koruny, by měl letos podle Rusnoka odeznít.

V případě inflace ČNB odhad pro první čtvrtletí příštího roku snížila na dvě procenta. V listopadu počítala s 2,1 procenta. Pro druhé čtvrtletí 2020 odhad banka snížila na 1,9 procenta z předchozích dvou procent.

Rizika pro odhadovaný vývoj jsou podle guvernéra mírně proinflační, tedy ve prospěch růstu cen. Rizikem je slabší kurz koruny a neřízený brexit. Jako nejistotu pak guvernér označil nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě.

Ministerstvo financí v nové prognóze z konce ledna zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Pro rok 2020 počítá ministerstvo financí s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká bankovní asociace letos čeká růst o 2,6 procenta a příští rok o 2,5 procenta. Evropská komise ve čtvrtek uvedla, že česká ekonomika by letos měla stoupnout o 2,9 procenta, tedy stejně jako loni. Pro příští rok očekává růst o 2,7 procenta. V roce 2017 ekonomika stoupla o 4,4 procenta.

Úroková sazba zůstane bez změn

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 1,75 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová.

Pro dnešní úrokových sazeb beze změny hlasovalo pět členů bankovní rady ČNB. Dva hlasovali pro zvýšení o čtvrt procentního bodu. "Přijaté rozhodnutí se opírá o novu makroekonomickou prognózu ČNB. S ní je konzistentní přibližná stabilita úrokových sazeb," uvedl dnes guvernér Jiří Rusnok.

Důvodem odkladu zvýšení sazeb, které ekonomové ještě na počátku roku očekávali, je podle analytiků zřejmě nejistota ohledně dopadů ekonomického vývoje v zahraničí, například kvůli posledním údajům o německé ekonomice nebo vyjednávání o brexitu.

"Hlavní příčinou dnešního rozhodnutí jsou patrně méně příznivé vyhlídky na vývoj v zahraničí. Dnešní jednání ČNB tak pravděpodobně nebylo tolik o samotné domácí ekonomice, ale spíše o vnímání rizik spojených s vývojem v zahraničí, který členy bankovní rady přiměl být s dalším utahováním měnové politiky opatrnější," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zvyšování úrokových sazeb není ale podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské v Česku zdaleka u konce. "Očekáváme, že bankovní rada ještě dvakrát vždy po čtvrt procentního bodu zvedne základní úrokovou sazbu na konečných 2,25 procenta, a to během první poloviny letošního roku," uvedla.

ČNB ve čtvrtek posunula zveřejnění rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách o půl hodiny na 13:30. "Česká koruna na rozhodnutí nereaguje, ale před rozhodnutím byla mírně rozkolísanější, k čemuž mohlo pomoci odsunutí rozhodnutí o sazbách," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Michal Brožka.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Rada ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby na zasedání 1. listopadu. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla o 0,25 procentního bodu. Šlo tak o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v loňském roce.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Tisková konference po jednání rady začne ve 14:45, kde guvernér ČNB Jiří Rusnok oznámí důvody čtvrtečního rozhodnutí a zveřejní novou makroekonomickou prognózu.

Odhad růstu české ekonomiky zhoršila i bankovní asociace

Česká bankovní asociace (ČBA) v úterý v aktualizované prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta z říjnových 2,9 procenta. Důvodem je postupný pokles výkonu ekonomiky a nejistota kolem ekonomického vývoje v zahraničí. Pro příští rok asociace odhaduje růst ekonomiky o 2,5 procenta.

ČBA zároveň zhoršila odhad růstu ekonomiky v loňském roce, a to na 2,8 procenta z předchozích tří procent. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

Na snížení růstu se podle asociace budou rovnoměrně podílet soukromá a vládní spotřeba nebo investice. Zároveň však nadále platí, že v ČR budou ještě letos přetrvávat jevy, jako je nízká nezaměstnanost a s ní spojený výrazný růst mezd.

"Prezentovat přesný odhad růstu HDP v době, kdy se zdánlivě láme řada trendů, je samozřejmě rizikem. V diskusích na půdě ČBA ale panovala jednoznačná shoda, že se dnešní situace nijak nepodobá předkrizovému roku 2008," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Vývoj inflace by letos i příští rok neměl být podle odhadů asociace problém. Měla by se totiž pohybovat kolem dvou procent. Za stabilní inflací bude posilující koruna nebo očekávaná stabilita cen ropy.

Koruna by přitom měla podle odhadů asociace posílit letos na průměrných 25,39 Kč/EUR z loňských 25,64 koruny za euro. V roce 2020 by měla posílit pod hranici 25 korun za euro.

Hlavní nejistotou do budoucna zůstává v prognóze asociace vývoj světové ekonomiky, dopad obchodních válek a narůstající pravděpodobnost, že nebude uzavřena kompletní dohoda o všech aspektech brexitu. Nicméně odhady asociace počítají s organizovaným brexitem, tedy s dohodou. "V prognostickém týmu však převládá názor, že tvrdý brexit by přinesl především volatilitu do obchodních vztahů mezi Británií a EU. Přímý dopad, jakkoliv nezanedbatelný a pro některé individuální firmy bolestný, by byl spíše jen přechodný a česká ekonomika jako celek by ho ustála," uvedla asociace.

Ministerstvo financí v nové prognóze z konce ledna zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Pro rok 2020 počítá ministerstvo financí s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze očekává loňský růst ekonomiky 3,1 procenta a letošní 3,3 procenta. Novou prognózu centrální banka představí ve čtvrtek.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.

Srovnání dosavadních odhadů institucí:

Instituce 2018 2019 2020 Ministerstvo financí 2,8 2,5 2,4 Česká národní banka 2,8 2,9 3,0 Česká bankovní asociace 2,8 2,6 2,5





