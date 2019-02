Warren Buffett jednou na otázku, co je klíčem k jeho úspěchu, ukázal na štos knih a řekl: "Přečtěte pět set stránek denně." Americký miliardář, investor a obchodník tráví až 80 procent svého času čtením. "To je to, jak vědění funguje, dá se vybudovat. Každý z nás to může udělat," vysvětlil ředitel Berkshire Hathaway.

Podle biografie The Snowball, kterou sepsala Alice Schroederová, začíná Buffett svůj den tím, že si přečte několik různých novin a časopisů, pokračuje newslettery a pak se přesune ke čtení denních a měsíčních výkazů společností, které vlastní, a výročních zpráv dalších společností, které sice nevlastní, ale z nějakého důvodu ho fascinují.

Denně to vychází zhruba na 500 stránek informací. Na začátku své investiční kariéry se toto číslo pohybovalo mezi 600 a tisícem stránek za den, uvádí Business Insider.

Největší věc, kterou Buffett udělal, je podle autorky biografie to, že si takto vybudoval obrovský základ vědomostí a díky tomu se nemusí spoléhat na počítače. Buffett sice podle biografie internet a počítače používá, ale jen k tomu, aby měl přístup k novinkám a zprávám o tom, co se děje ve světě. Neslouží mu však - jako většině lidí - jako "kartotéka" k ukládání informací nebo jako nástroj k výpočtům, všechny tyto vědomosti kumuluje a zpracovává ve své hlavě.

Buffett údajně už v mládí přečetl všechno, co o byznyse našel. Četl noviny, biografie, obchodní tisk… Na jeho stole lze podle Schroederové nalézt všechno od výročních zpráv jeho společností po výkazy různých klenotnictví nebo třeba vepřínů.