Česká finanční skupina Starteepo, která loni uvedla akcie dvou společností na trh Start pražské burzy určený pro malé a střední podniky, se vrhla do zprostředkování prodeje dluhopisů menších českých firem. Přes vlastní portál Bondyo nabízí obligace dvou společností: vývojáře marketingového softwaru Clever Monitor a výrobce toaletního papíru RollPap.

Starteepo bere svůj projekt Bondyo jako příspěvek ke kultivaci domácího dluhopisového odvětví, jež v poslední době překotně roste a v některých případech už investorům způsobil potíže. Příkladem je on-line prodejce módních oděvů Zoot, který předloni vydal 230 milionů korun ve čtyřletých dluhopisech s ročním úrokem 6,5 procenta. Kvůli rostoucímu zadlužení Zoot nedokáže své závazky splácet. Minulý týden proto firma požádala soud o možnost vstoupit do časově omezené ochrany před věřiteli, aby se mohla pokusit o nalezení řešení, jež může vyústit v případné odepsání části jejích dluhů.

"Obecně vnímám to, že některé dluhopisy začínají padat jako něco, co přiměje investory k tomu, aby pečlivě zvažovali, do čeho vkládají své peníze," uvedl pro HN František Bostl, spoluzakladatel Starteepo.

V posledních letech, kdy díky takřka nulovým úrokovým sazbám na bankovních účtech střadatelé hledají výnos v rizikovějších investicích, zažívá Česko boom v nabídce dluhopisů menších firem. Přesné údaje o celkovém objemu těchto obligací nejsou známé, podle některých odhadů by ale mohlo jít o zhruba 20 miliard korun.