Oborové odborné konference mohou být někdy nuda. Většinou na nich neuvidíte účastníky, jak hltají každé slovo řečníků a pravidelně za hlasitého potlesku vstávají ze židlí. To ale neplatí v případě, že si pozvete Stevena Van Belleghema. Belgický akademik a inspirátor, jeden z hlavních hostů konference Retail Summit, která se zabývá tématem budoucnosti maloobchodu, se navíc hodí v podstatě pro každou firmu a odvětví, ať jde o obchodní řetězec, potravináře, dopravce, nebo banku.

Van Belleghem ukazuje trendy, které musí zajímat každého - digitalizaci, přání zákazníka dostat bezchybný produkt či službu a samozřejmě snahu o maximální možnou efektivitu ve všech směrech podnikání. Autor řady knih, zhruba 150 konferenčních příspěvků ročně a spousty inspiračních videí a prezentací, které jsou k vidění na YouTube, na úspěšných a neúspěšných příkladech ze světa ukazuje, co dělat, ale taky to, co pokud možno nedělat. Pro retail tak platí třeba to, že pokud jste Walmart, nemusíte nutně kapitulovat před Amazonem.

Co by měli mít podle Van Belleghema obchodníci především na paměti? Komoditou číslo jedna dnešního světa je čas. Kdo ho tedy dokáže zákazníkům ušetřit, vítězí. Příklady: Netflix, Booking nebo pizzerie Domino's. "Díky jejich technologiím a aplikaci objednáte pizzu na jeden klik, konkurence vám bude nabízet kompletní menu, oni ale vědí, jakou pizzu máte rádi, a dají vám ji, když ji chcete a potřebujete," popisuje Van Belleghem. "Ještě McDonald's se drží, jeho poslední investice jdou velkou měrou do toho, aby vám šetřil čas, při objednávání skrze jejich kiosky a tak dále," dodává.

Kdybyste měl vybrat jednoho obchodníka, kterého je dobré sledovat a inspirovat se jeho kroky, kdo by to dnes byl?

Jsem fanoušek Amazonu. To je bez debat. To, jak mají vizi orientovanou na zákazníka, je senzační. V podstatě zlikvidovali klasický retail v USA. Ovšem s jednou výjimkou. Walmart je sice dinosaurus, ale překvapivě dobře se v novém prostředí drží. Dokážou chytře pracovat se svými kamennými obchody a lidmi. Třeba tak, že zaměstnanci cestou z práce domů po cestě rozvážejí nákup zákazníkům. A další obchodník, kterého musím zmínit, je prodavač ryb ve stánku ve městě, kde já žiji. Zná mě, je to kamarád a nepotřebuje k tomu žádný počítač. Jen starý dobrý lidský kontakt.

Tím chcete říct, že firma může být na trhu relevantní, ať už se orientuje na cokoliv?

Jsou tu skupiny obchodníků, kteří jsou opravdu velcí, pak velmi malí a pak je něco mezi. A ti poslední vyhynou. Ztratili přímý kontakt se zákazníkem, protože už jsou na to moc velcí, ale nemají ještě technologie a kapitál na to, aby poznali síť zákazníků díky digitalizaci. Jsou průměrní ve všem, co zákazníka může zajímat.

Prezentoval jste někdy pro Amazon nebo Walmart?

Walmart mají za klienta mí kolegové z firmy Nexxworks, kterou jsem spoluzakládal. Stejně jako Amazon.

Vidíte v Evropě podobně silné technologické hráče jako Amazon nebo firmy dobře se adaptující na nové výzvy, podobně jako Walmart?

Najdou se. Nizozemské Jumbo například. To je takový evropský Walmart. Pak čistě e-commerce firma v Beneluxu Coolblue. Na nich je zajímavé, že nejsou jen anonymní e-shop, ale kombinují výhody on-line nakupování a jejich zaměstnanci skutečně umí poradit. O českých obchodech bohužel na to, abych je posoudil, moc nevím, moc jich neznám.