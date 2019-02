Česká bankovní asociace (ČBA) v aktualizované prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta z říjnových 2,9 procenta. Důvodem je postupný pokles výkonu ekonomiky a nejistota kolem ekonomického vývoje v zahraničí. Asociace o tom v úterý informovala na tiskové konferenci. Pro příští rok asociace odhaduje růst ekonomiky o 2,5 procenta.

ČBA zároveň zhoršila odhad růstu ekonomiky v loňském roce, a to na 2,8 procenta z předchozích tří procent. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

Na snížení růstu se podle asociace budou rovnoměrně podílet soukromá a vládní spotřeba nebo investice. Zároveň však nadále platí, že v ČR budou ještě letos přetrvávat jevy, jako je nízká nezaměstnanost a s ní spojený výrazný růst mezd.

"Prezentovat přesný odhad růstu HDP v době, kdy se zdánlivě láme řada trendů, je samozřejmě rizikem. V diskusích na půdě ČBA ale panovala jednoznačná shoda, že se dnešní situace nijak nepodobá předkrizovému roku 2008," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Vývoj inflace by letos i příští rok neměl být podle odhadů asociace problém. Měla by se totiž pohybovat kolem dvou procent. Za stabilní inflací bude posilující koruna nebo očekávaná stabilita cen ropy.

Koruna by přitom měla podle odhadů asociace posílit letos na průměrných 25,39 Kč/EUR z loňských 25,64 koruny za euro. V roce 2020 by měla posílit pod hranici 25 korun za euro.

Hlavní nejistotou do budoucna zůstává v prognóze asociace vývoj světové ekonomiky, dopad obchodních válek a narůstající pravděpodobnost, že nebude uzavřena kompletní dohoda o všech aspektech brexitu. Nicméně odhady asociace počítají s organizovaným brexitem, tedy s dohodou. "V prognostickém týmu však převládá názor, že tvrdý brexit by přinesl především volatilitu do obchodních vztahů mezi Británií a EU. Přímý dopad, jakkoliv nezanedbatelný a pro některé individuální firmy bolestný, by byl spíše jen přechodný a česká ekonomika jako celek by ho ustála," uvedla asociace.

Ministerstvo financí v nové prognóze z konce ledna zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Pro rok 2020 počítá ministerstvo financí s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze očekává loňský růst ekonomiky 3,1 procenta a letošní 3,3 procenta. Novou prognózu centrální banka představí ve čtvrtek.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.

Analytici: Spotřeba domácností dál potáhne ekonomiku

Spotřeba domácností byla loni hlavním tahounem české ekonomiky, shodují se analytici. K růstu nákupů v obchodech podle nich přispívá především vysoká spotřebitelská důvěra podporovaná rekordní zaměstnaností a solidním růstem mezd. Tržby v maloobchodě bez aut se loni zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostly tak pátý rok za sebou. V letošním roce podle analytiků tempo růstu poleví, ale i nadále zůstane na velmi silné úrovni.

"Jde o solidní výsledek, který však poprvé od roku 2014 nepřekonal hranici pěti procent. To potvrzuje, že ekonomika jako celek má svůj vrchol za sebou," uvedl hlavní ekonom Czech Fundu Lukáš Kovanda. Přesto v rámci zemí Evropské unie patří dynamika maloobchodních tržeb v Česku mezi ty vyšší. Ve srovnání s průměrem 28 zemí EU je více než dvojnásobná, což podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera souvisí s příznivým růstem zaměstnanosti a mezd v tuzemské ekonomice v posledních letech.

Odhad ČBA:

Ukazatel 2018 2019 2020 Růst reálného HDP (%) 2,8 2,6 2,5 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 3,2 3,1 3,0 Průměrná nominální mzda (růst v %) 8,3 6,9 5,0 Míra inflace: CPI (%) průměr 2,1 2,2 2,0 Vládní deficit/přebytek (% HDP) 0,7 0,0 0,0 Vládní dluh (% HDP) 32,4 31,0 30,2 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 25,64 25,39 24,84 Základní sazba ČNB 2T REPO (%): konec období 1,75 2,25 2,5 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 7,5 5,9 5,5 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 3,6 4,0 3,8

Srovnání dosavadních odhadů institucí:

Instituce 2018 2019 2020 Ministerstvo financí 2,8 2,5 2,4 Česká národní banka 3,1 3,3 3,3 Česká bankovní asociace 2,8 2,6 2,5

Kurz koruny k euru od začátku intervencí: Ovládání náhledu: Zdroj: ČNB

Podíl nezaměstnaných osob v obcích za prosinec 2018:

Pozn.: Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Související