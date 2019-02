Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair vykázala ve třetím čtvrtletí svého finančního roku čistou ztrátu téměř 20 milionů eur (514 milionů korun), o rok dříve ještě vytvořila zisk skoro 106 milionů eur. V posledních třech měsících firma tratila především na cenách letenek, které je nucena snižovat kvůli tlaku konkurence. Před 14 dny podnik už podruhé za tři měsíce snížil celoroční odhad zisku a v pondělí firma nevyloučila, že by zisk mohl být ještě nižší.

Aktuálně Ryanair očekává, že celoroční zisk za období do konce března klesne až o 31 procent na částku mezi 1,0 miliardy a 1,1 miliardy eur. Na vině je více faktorů - od letních stávek, vyšších cen ropy až po příliš velkou nabídku krátkých letů v Evropě.

Tržby se přesto ve třetím finančním čtvrtletí zvýšily o devět procent na 1,53 miliardy eur (39,3 miliardy korun). Ryanair přepravil v období od října do konce prosince 32,7 milionu pasažérů, zatímco ve stejném období předchozího roku to bylo 30,4 milionu. Vyšší počet letů ale negativně vykompenzoval pokles cen letenek, které se v průměru snížily o šest procent.

A ceny letenek se podle předpokladů managementu hned tak nevzpamatují. "Nesdílíme optimistický výhled některých konkurentů, že letenky v létě 2019 podraží," uvedla firma.

Ryanair také oznámil, že v létě příštího roku z čela vedení po 22 letech odejde David Bonderman. Naopak dlouholetému šéfovi Michaelu O’Learymu byla smlouva prodloužena o dalších pět let, přestože nabídku na zářijové valné hromadě okomentoval slovy: "Nejsem si jist, zda to potěší paní O’Learyovou." V čele společnosti, která létá do desítek zemí, včetně České republiky, O’Leary stojí 24 let.

Nově ale bude hlavou celé skupiny, která zastřešuje značky Ryanair, Laudamotion, Ryanair Sun a Ryanair UK. Bude šéfovat jejich ředitelům a dohlížet na náklady, nákupy letadel a akvizice konkurenčních leteckých společností. Skupina se svou strukturou přiblíží IAG, která je majitelkou British Airways, napsal zpravodajský server BBC.