Trhy vstoupily do nového roku pozitivně, americký index S&P 500 zaznamenal nejlepší leden za posledních 30 let, oproti konci "tragického" prosince stoupla jeho hodnota o 15 procent. Díky nečekaně vysokým výdělkům jsou investoři optimističtější, k dobré náladě jim pomáhají i náznaky, že se americký Fed zřejmě nechystá zvyšovat úrokové sazby, píše server CNBC. Investoři by se tak prozatím neměli bát, že se blíží recese, hodnotí situaci podle agentury Bloomberg analytici JPMorgan.

Vývoj indexu S&P 500 byl v průběhu roku 2018 vesměs stabilní, v prosinci ale nastal celkem výrazný propad. V lednu se však dokázal vrátit zpět. Podle stratéga JPMorgan Jasona Huntera se podobný vývoj objevil i v předkrizových letech 2000 a 2007. Hunter CNBC ale řekl, že nelze říci, že by automaticky měla přijít recese či dokonce krize, neboť zvážení dalších indikátorů naznačuje, že by recese nastat v dohledné době neměla. Naopak, po takovém propadu, jaký nastal v prosinci, by podle něj mohlo přijít 6 až 12 měsíců stabilního růstu.

JPMorgan dokonce díky krokům Fedu zvažuje upravit svůj výhled, který doposud investorům doporučoval přejít k defenzivnímu investování v druhé polovině letošního roku a připravit se na "trvalé výzvy" v roce 2020.