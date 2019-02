Podílový fond Top Stocks, který od jeho vzniku v roce 2007 v rámci společnosti Erste Asset Management vede portfolio manažer Ján Hájek, se stará o zhodnocení investic více než 70 tisíc lidí. Stal se tak největším fondem zaměřeným na akcie. Spravuje majetek za více než 14 miliard korun rozložený do cenných papírů 25 společností.

Hodnota akcií každé z nich dosahuje maximálně čtyř procent majetku celého fondu. Hájek se snaží akcie držet dlouhodobě a vyhledá zajímavé firmy, které jsou podle něj v okamžiku nákupu podhodnocené. Když se ale zdá, že má některá z nich to nejlepší za sebou, neváhá ji prodat, i když se jedná o Apple. Akcie výrobce chytrých mobilů a počítačů držel sedm let a prodal je s vysokým ziskem už loni.

"Jako investor mám raději firmu, u které vidím, že když porostou prodeje, tak půjdou nahoru také zisky," řekl Hájek v rozhovoru pro HN s tím, že to byl důvod, proč akcie Applu prodal. "Myslím, že můj odhad se začal někdy na podzim loňského roku skutečně naplňovat," dodal. Hájek do fondu nakoupil akcie Applu za 50 dolarů v roce 2011 a prodal loni za 170 za kus. To představuje zhodnocení o 340 procent za sedm let bez započtení dividend, které Apple vyplácí.

Hájek si své investice pečlivě vybírá. Ne vždy se ale rozhoduje čistě na základě finančních výsledků firem. Důležitý je pro něj také příběh. Při nákupu podílu v Applu to vzal doslova. K investici přiměl Hájka až knižní životopis zakladatele firmy Steva Jobse sepsaný Walterem Isaacsonem. "Když jsem Isaacsonovu knihu přečetl, tak jsem šel a akcie Applu koupil," řekl.