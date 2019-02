Až v pátek klienti Air Bank nahlédnou do svého internetového bankovnictví, měli by v něm vidět novou službu, kterou jim tam jejich banka v noci zapojovala. Jde o okamžité platby. Díky nim by měly přijít peníze na účet v jiné bance do několika vteřin od zadání příkazu, a to 24 hodin denně, včetně víkendů i svátků.

Poplatek za spuštěnou novinku je příjemným překvapením. Klienti Air Bank se běžným účtem zdarma zaplatí za každou takovou platbu jednu korunu, ti, kteří využívají účet Velký tarif za sto korun měsíčně, neplatí nic navíc.

Jedinou vadou na kráse startující novinky v Air Bank je, že zatím má omezené využití.

Okamžité platby klienti této banky můžou posílat pouze do České spořitelny. Podle mluvčí Air Bank Jany Karasové platby klientů do České spořitelny tvoří asi pětinu všech uskutečněných transakcí měsíčně. Jsou v tom ale i úhrady na firemní účty, které zatím formou okamžitých plateb spořitelna nezajišťuje. "Žádné číslo, kolik našich klientů by mohlo využívat okamžité platby do spořitelny, zatím nemáme. Zveřejníme ho zhruba do jednoho měsíce od jejich spuštění," uvedla Karasová.