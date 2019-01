Americkému výrobci elektrických aut Tesla ve čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk na 139,5 milionu dolarů (3,1 miliardy korun) z 311,5 milionu dolarů v předchozích třech měsících. Zaostal tak za očekáváním analytiků. Poprvé ve své 15leté historii ale firma vykázala zisk ve dvou kvartálech po sobě. Šéf Tesly rovněž oznámil, že firmu opustí finanční ředitel Deepak Ahuja.

Tržby díky růstu odbytu vozu Model 3 ve čtvrtletí vzrostly o 120 procent na 7,2 miliardy dolarů. Podnik očekává, že v letošním roce už bude ziskové každé čtvrtletí. Automobilka, která letos otevře své první servisní středisko v Česku, toho chce dosáhnout mimo jiné nabídkou levnějších sedanů Model 3 a zahájením výroby v Číně. V nových továrnách by se mělo vyrábět až 500 tisíc vozidel ročně.

Letos firma plánuje dodat na trh 360 až 400 tisíc aut, což by znamenalo meziroční nárůst o 45 až 65 procent. Pro srovnání - loni skončila firma ve ztrátě téměř jedné miliardy dolarů a o rok dříve ztráta činila téměř dvě miliardy dolarů.

Pro firmu je zásadní pokles nákladů. Proto již začátkem měsíce oznámila, že sníží počet zaměstnanců na plný úvazek zhruba o sedm procent. Nástupcem Ahuji, který pro Teslu pracuje od roku 2008, provedl ji několika obtížnými etapami a mezi lety 2015 a 2017 ji opustil, bude bývalý zástupce ředitele Zach Kirkhorn. Vystřídat ho má v průběhu tohoto roku.

Tesla chystá nové modely

Musk oznámil, že během léta by měla Tesla představit svůj dlouho slibovaný pickup. "Bude unikátní," řekl. Odhalení ovšem neznamená výrobu ani dodávání zákazníkům. Přednost má zatím Model Y, kterým chce Tesla expandovat do kategorie SUV.

Musk mluví o elektrickém SUV již od roku 2015. Masová výroba by měla začít v roce 2020 v nevadské továrně a podle Muska by měl být Model Y ještě prodávanější než Model 3. S ním bude mít až 75 procent stejných dílů, díky čemuž by se měla snížit cena a zrychlit výroba.

