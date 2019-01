S majetkem ve výši zhruba sedmi miliard korun patří podnikatel Ondřej Tomek mezi třicet nejmovitějších Čechů. K bohatství mu pomohl prodej podílu ve vyhledávači Centrum.cz před vypuknutím finanční krize v roce 2008. Hodnota celé firmy byla tehdy odhadována na zhruba 2,9 miliardy korun. Tomek v Centrum.cz držel většinu akcií společně s dalším spoluzakladatelem portálu Oldřichem Bajerem.

Nicméně valnou část svého současného jmění Tomek získal tím, že se sám pustil do investování. Předtím o část peněz přišel, když je svěřil do správy najatých bankéřů. Využil poklesu hodnot akcií velkých amerických společností typu banky Citigroup či kartovou společnost Visa a vložil do nich část peněz, které získal prodejem podílu v Centrum.cz.