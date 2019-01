Zaměstnancům obchodů a logistických center diskontů Penny Market se od března zvýší mzdy v průměru o deset procent. Základní mzda pokladní pracující na plný úvazek tak bude v rozmezí 23 000 až 28 000 korun měsíčně, informuje firma.

V případě pokladních se mzdy navýší až o 15 procent. Základní plat jim vzroste podle doby trvání pracovního poměru o 2500 až 3000 korun měsíčně.

"Navýšení se týká všech zaměstnanců. Jeho cílem je poskytovat našim lidem férové a motivující mzdové podmínky a přilákat nejen nové zaměstnance, ale odměnit i ty věrné a zkušené, kteří už pro společnost pracují řadu let," uvedl jednatel společnosti Martin Peffek.

"Jsme velmi rádi, že ve společnosti Penny Market funguje sociální dialog na vysoké úrovni. Jedním z jeho výsledků je výrazné navýšení mezd," dodala prezidentka Unie zaměstnanců, logistiky a služeb Renáta Burianová.

Penny Market v současné době zaměstnává v ČR 5600 lidí a jeho síť obchodů zahrnuje 380 prodejen. Firma letos uvedla, že do čtyř let investuje miliardu korun do úplné přestavby svých prodejen v Česku. V roce 2017 zvýšila tržby o šest procent na 33,9 miliardy korun a její zisk stoupl o 11 procent na 542 milionů korun.

Od předloňska se tempo růstu platů v tuzemských obchodech výrazně zvýšilo, mzdy navýšila většina velkých obchodních řetězců, některé i vícekrát. Nutí je k tomu nedostatek provozních pracovníků a snaha udržet si ty stávající.

Například obchodní řetězec Albert zvýšil od začátku roku mzdy pokladních, prodavačů, skladníků a dalších provozních zaměstnanců v průměru o 17 procent. Konkurenční diskonty Lidl zvýšily od loňského března nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28 000 Kč. Na začátku září oznámily navýšení mezd zaměstnancům prodejen v průměru o 7,3 procenta i supermarkety Billa. Navýšení tak dosáhlo zhruba 2000 korun. V loňském třetím čtvrtletí činila v ČR průměrná hrubá měsíční mzda 31 516 korun.