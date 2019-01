Apple poprvé od představení prvního iPhonu nedostal "vánoční dárek" v podobě rekordních hospodářských výsledků. Navzdory meziročnímu poklesu příjmů je Apple stále hvězda, hlavně díky odkupům akcií. Zdražování iPhonů a minimum inovací jsou jen některé z důvodů, proč Apple přišel o rapidní růst. Že uvedl hospodářské výsledky bez informací o počtech prodaných iPhonů a jejich průměrné ceně je nicméně nezvyklé.

Pokles příjmů oproti loňskému roku ale není nijak tragický. Obrat meziročně poklesl o pět procent na 84,3 miliardy dolarů a zisk klesl jen asi o 100 milionů na 19,965 miliardy. Přesto pozornost poutá jedno číslo, které není zdaleka tak příznivé – 15procentní pokles obratu z prodeje iPhonů.

O menším zájmu o iPhony se vědělo. S tímto problémem Apple bojuje už dva roky, ale zatím se mu dařilo odkládat nevyhnutelné a výsledky vylepšoval důrazem na obrat a rostoucí prodejní cenu svých telefonů. Letos už to nevyšlo. Jediným vodítkem ohledně prodejů iPhonů je obrat z prodeje, 52 miliard dolarů.

To je obrovské číslo, které stále představuje desítky milionů prodaných telefonů s prémiovou cenou, a co je důležitější – je to číslo, které obsahuje největší ziskovou marži mezi výrobci telefonů. Samsung a Huawei prodaly více mobilních telefonů než Apple, ale jejich zisk z prodeje telefonů je ve srovnání s Applem v podstatě zanedbatelný.

Tim Cook vysvětloval pokles příjmů nepříznivými ekonomickými faktory a Čínou. A nijak nepřeháněl. Problém Applu jednoznačně leží v Číně, která v předchozích letech naopak prodeje Applu táhla dopředu.