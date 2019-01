Do dubna letošního roku by mohlo být jasno o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Novinářům to při příchodu na pondělní jednání vlády řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v České republice už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování.

"Tendr bude tehdy, až bude jasno o investičním modelu a i o tom, jakou formou budeme investovat, a budeme to mít vyjednáno v Bruselu. Dá se předpokládat, že s velkou pravděpodobností tam bude nějaká veřejná podpora, tu budeme muset v Bruselu vydiskutovat," uvedla v pondělí Nováková.

"Tento rok je před námi tenhle úkol," dodala.

Ministryně během loňského roku hovořila o tom, že o modelu stavby nového bloku by se mělo rozhodnout do konce roku 2018. Loni na podzim ona i premiér Andrej Babiš (ANO) připustili, že vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje odložit a prodloužit životnost Jaderné elektrárny Dukovany. Babiš následně zprávu o prodloužení provozu elektrárny a odkladu stavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, uvedl premiér již dříve.

V rozhovoru pro Deník N zveřejněném v pondělí pak Nováková uvedla, že stavbu nových jaderných bloků by měl zaplatit ČEZ, i kdyby kvůli tomu hrozilo zdražení elektřiny. "Jakýkoliv náklad vždycky platí spotřebitel. Investici by měl udělat ČEZ. A když tu investici udělá, měla by se projevit v jeho hospodaření a může to mít dopad do cen energie. V konečném důsledku to zaplatí spotřebitel. Stejně tak ovšem zaplatí také za solární elektrárny a solární barony, kteří dostávají dotace. I to platí spotřebitel, přestože prostřednictvím státu," dodala ministryně.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.

Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku bude od začátku února Jaroslav Míl, který byl v minulosti mimo jiné šéfem energetické společnosti ČEZ, rozhodla na začátku roku 2019 vláda. Míl nahradí Jána Štullera. Kabinet podle dřívějšího vyjádření Babiše pověřil nového zmocněnce změnou statusu stálého výboru pro jadernou energetiku tak, že předsedou výboru bude premiér a místopředsedou bude ministryně průmyslu a obchodu. Vláda chce nabídnout místa ve výboru i opozici.

"Myslím, že to, že jsme posunuli na vládní úroveň řízení stálého výboru pro dostavbu jaderných zdrojů, je důkazem toho, že tato vláda tomu věnuje mimořádnou pozornost a bude hledat celospolečenský konsenzus. Chceme udělat změny ve statusu stálého výboru, aby do něj byly integrovány všechny politické subjekty, které jsou ve sněmovně," dodala v pondělí Nováková.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Její první blok je v provozu od roku 1985.