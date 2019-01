Televizní byznys je drahý. Kromě ochoty riskovat vyžaduje od investorů také trpělivost. Výdělky mohou být velmi slušné, ale jen zřídka mohou přijít tak rychle, jako tomu bylo v případě TV Nova.

Ta českým divákům otevřela svět amerických seriálů, akčních filmů a drsněji pojatého zpravodajství. Hlavním investorem projektu byl Američan Ronald Lauder. Dědic parfémového impéria Estée Lauder očekával, že se po pádu železné opony otevře příležitost vydělat na televizní reklamě v zemích, kde tento druh byznysu nikdy předtím neexistoval. Věřil, že výrobci spotřebního zboží budou chtít nové trhy rychle obsadit a stejně jako na západě budou ochotni platit za televizní reklamu, aby získali pozornost nových zákazníků.

Lauder a jeho společníci, mezi které patřili také čeští a slovenští intelektuálové včetně slovenského politika a sociologa Fedora Gála, rozjeli první českou komerční televizní stanici na začátku roku 1994. Lauder ale chtěl dobýt i další televizní trhy ve střední a východní Evropě. Proto pro společnost, do které TV Nova začlenil, vybral název Central European Media Enterprises (česky Středoevropské mediální podniky). Do širšího povědomí se pak firma dostala hlavně pod zkratkou CME. Lauderova společnost záhy po spuštění TV Nova zkusila štěstí také v regionálním televizním vysílání ve východních oblastech spojeného Německa. Postupně buď spustila, nebo koupila již vzniklé komerční televize ve stylu české TV Nova na Slovensku, v Bulharsku, na Ukrajině, v Chorvatsku, ve Slovinsku či v Rumunsku.

Vybudování středoevropské sítě televizních stanic bylo to, na co Lauder lákal investory, když na podzim 1994 nabídl akcie CME na americké burze Nasdaq. V té době to byla ale ještě jen vize. Firma měla ve skutečnosti jen jedinou funkční televizní stanici TV Nova. Investory ale začínající česká televize překvapila. Výdělečnou se stala takřka okamžitě a peníze vložené do jejího spuštění se vrátily během několika měsíců. Výnos z prodeje akcii CME na burze tak umožnil Lauderovi realizovat plán, který vtělil do pojmenování své firmy.