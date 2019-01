Nastávající vlna automatizace přináší otázky typu jaké pracovní pozice se změní nebo jaké zaniknou úplně. Podle studie Brooking Institution, která vyšla ve čtvrtek, se změní každá pracovní pozice, na existenční hranici se jich však ve Spojených státech amerických ocitne jen 25 procent, informoval server Quartz. "Automatizace neznamená zánik pracovních pozic," řekl strategický šéf Brookings Institution a spoluautor studie Mark Muro.

Podle zveřejněné studie převezmou stroje určitou část práce, nicméně většinou tím pracovní pozici spíše zjednoduší, než aby došlo k jejímu úplnému zániku. Automatizace totiž zřídkakdy kompletně nahrazuje veškeré povinnosti zaměstnance, spíše si poradí se specifickými úkony, kterých jednotlivá zaměstnání vyžadují stovky. Příkladem z USA je téměř půl milionu bankéřů, kteří jsou navzdory fungování bankomatů stále zaneprázdněni složitými transakcemi zákazníků.

Výzkumníci z Brookings Institution sledovali na tisíce specifických úkolů v rámci každého zaměstnání, aby zjistili, do jaké míry je automatizace může ovládnout a jaká s tím souvisí rizika. Mezi nejvíce ohroženými pracovními pozicemi je například práce v dopravě, výrobě, příprava jídla a kancelářská administrativa - celkem asi 36 milionů pracovních pozic ve Spojených státech, tedy 25 procent ze všech pracovních pozic. Důvodem je, že přibližně 70 procent ze všech pracovních úkolů je považováno za rutinní, čímž se stávají potenciálně automatizovatelnými. Nejvíce jsou automatizací zasažitelní provozovatelé obalových a plnicích strojů (100% možnost automatizace), pracovníci připravující jídlo (91%), zaměstnanci zabývající se mzdami (87%) a řidiči dodávek (78%).

Přehled zaměstnání podle pravděpodobnosti zasažení automatizací (2016)

Zdroj: The Brooking Institution

Podle Brooking Institution není jasné, jak rychle automatizace proběhne, ve hře je ale několik faktorů. Záleží na interakci efektivity automatizace, cen, zlepšení kvality a preferencí zákazníků. Jak by to mohlo vypadat, se nejspíš ukáže ve chvíli, kdy dojde k dalšímu hospodářskému poklesu, společnosti budou snižovat své výdaje a náklady na pracovní sílu, a tak investují právě do automatizace.