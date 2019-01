Tomáš Čupr stál v minulosti za rozjezdem disruptivních e-commerce projektů Slevomat nebo Dáme Jídlo, před pěti lety pak založil dnes lídra trhu on-line nakupování potravin v Česku Rohlík.cz.

Loni firma poprvé vydělala na úrovni provozního zisku EBITDA. "Letos bych byl zklamaný, kdyby provozní zisk EBITDA nepřekonal 100 milionů korun," říká v rozhovoru pro HN Čupr.

Aktuálně jde na trh hledat investory, kteří dalšímu rozvoji této služby můžou pomoct. Čupr z role hlavního akcionáře Rohlíku a jeho ředitele vydá v nejbližších dnech dluhopisy za stovky milionů korun.

Jak velká emise dluhopisů to vlastně bude?

Můj vehikl Rohlík.cz Finance emituje dluhopisy ve výši 777 milionů korun. Výnos dluhopisu je 6,6 procenta se splatností čtyři roky.

To je nějaký skrytý symbol?

Snažili jsme se vyvážit únosné zajištění a úměrně k tomu výši emise. Ručení, které jsem byl ochoten poskytnout, se optimálně pojí s výší zhruba 750 až 800 milionů korun a když jsme to probírali, někdo zahlásil, tak půlka 775. Mně pak přišlo lepší 777. Někdy si v byznysu prostě chcete hrát.

Jaký je důvod vydání dluhopisů?

Mám ambici, respektive možnost koupit dalších 15 procent Rohlíku, což by mě posunulo k vlastnictví podílu někde kolem 75 procent. Nový kapitál by pak mohl posílit plány Rohlíku z hlediska akvizic nebo organického rozvoje.

Zvažovali jste víc možností toho, jak nový kapitál do firmy dostat?

Dluhopisy se ukázaly lepší než jakékoliv jiné externí financování. A věřím, že máme investorům co nabídnout. První zájem o investici do naší emise už registrujeme. Pro kvalifikované investory spustíme možnost investice od 31. ledna ve výši od tří milionů korun výše. Pro ČNB připravujeme ke schválení prospekt a pak investici nabídneme i drobnějším investorům s vkladem od 10 tisíc korun. To by se mohlo stát v následujících týdnech. Pomáhá nám s tím J&T Banka, která je pověřena i prodejem té emise.

Co je to, co trhu nabízíte. Proč do vás investovat?