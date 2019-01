Dálkové vlaky RegioJetu loni přepravily 5,9 milionu cestujících, což je meziroční růst o 1,2 milionu. Důvodem je z velké části zásadní zvýšení počtu spojů, které spojují Prahu s Brnem, Bratislavou a Vídní. Podle předběžných výsledků společnost Radima Jančury loni dosáhla zisku 100 milionů korun, což je nejlepší výsledek od roku 2011, v němž vstoupil na železnici, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj. Tržby z jízdného jsou 1,5 miliardy korun. České dráhy a Leo Express zatím výsledky nezveřejnily.

Podle Jančury jsou ziskové všechny linky, tedy z Prahy na Ostravsko, odkud vybrané vlaky pokračují na východní Slovensko, i trasa na Vídeň a Bratislavu. "Dokázali jsme přitáhnout spoustu nových cestujících do Vídně," uvedl Jančura. Jeho jízdné bylo levnější než jízdné nabízené Českými drahami. Na lince do Vídně ho vytvářejí společně s rakouskými drahami.

Podle zprávy se loni pohybovala marže ve vlakové dopravě na úrovni šesti procent, což je také nejlepší výsledek v historii. "Dává silný základ pro další expanzní investiční projekty, jako je nákup dalších vozidel nebo přidání provozu na nových tratích," uvedl Ondrůj. Letos v dubnu má začít jezdit nedotovaný spoj z Prahy do Českých Budějovic, který bude provázaný se spojem z Prahy do Bratislavy. Od prosince bude Jančura zajišťovat dálkovou linku Brno - Bohumín na objednávku státu, stejně tak začne jezdit na tratích s osobními vlaky na objednávku Ústeckého kraje. Do dvou až tří let chce do nových vozů a rekonstrukce starších investovat miliardu korun.

Osobní vlaky již provozuje také několik let v závazku veřejné služby na Slovensku mezi Bratislavou a Komárnem. Loni přepravily 3,7 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o milion.