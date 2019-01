Nejvýše postavená dáma v českém bankovnictví se do oboru před dvaceti lety dostala náhodou. Po skončení vysoké školy snila o tom, že vyrazí do zahraničí, podobně jako její kamarádky. Dala však slib rodičům, že to se stabilním zaměstnáním alespoň zkusí. Dnes je Daniela Pešková členkou představenstva České spořitelny a v anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka získala první místo v kategorii TOP manažerka. Druhou příčku obsadila šéfka Mountfieldu Jana Moravová a na třetím místě skončila ředitelka agenturního zaměstnavatele ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

TOP ženy Česka 2018 Výherkyně budou představeny také v exkluzivním magazínu Hospodářských novin, který vychází 22. ledna 2019. K dostání bude v e-shopu.

Mediální dům Economia, který vydává Hospodářské noviny, letos anketu uspořádal již po čtrnácté. Cílem akce je ocenit úspěšné a odvážné dámy ze světa byznysu a veřejné sféry. Dvacetičlenná porota složená z ředitelů firem, vysoce postavených manažerů či podnikatelů letos vybírala z více než pěti set nominovaných. Odborníci v anketě hodnotí mimo jiné to, jaký má žena vliv v daném oboru, její podnikatelský příběh či společenský přínos.

Úspěšné dámy jsou vybírány ve čtyřech kategoriích: TOP manažerka, TOP podnikatelka, TOP žena veřejné sféry a TOP start-up. U poslední zmíněné kategorie se porotci zaměřují především na inovativnost projektu, schopnost oslovit investory a na potenciál růstu. Kandidátky nominuje široká veřejnost, jednotliví porotci, konzultanti poroty, případně se mohou ženy přihlásit samy.

Daniela Pešková (44) Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Už při studiích vedla obchod s dřevěnnými hračkami v centru Prahy. V roce 1998 nastoupila do GE Capital Bank, kde postupně zastávala manažerské funkce v oblasti vymáhání pohledávek a provozu. V září 2003 se stala v rámci skupiny ředitelkou provozu hypoteční divize Budapest Bank v Maďarsku. V letech 2004 až 2007 byla na Slovensku v Tatrabance ředitelkou procesního a organizačního odboru. Pak přešla do České spořitelny - zprvu jako ředitelka retailového provozu, později jako ředitelka pobočkové sítě a externího prodeje. Od února 2016 je členkou představenstva s odpovědností za retailové bankovnictví.

V kategorii TOP podnikatelka první příčku obsadila zakladatelka a majitelka společnosti Zásilkovna Simona Kijonková. Druhé místo patří majitelce českého výrobce klavírů Zuzaně Ceralové Petrofové, na třetím místě skončila ředitelka cestovní agentury Asiana Šárka Litvinová.

"S každoročními nominacemi se přesvědčuji, že ve vedení firem a institucí přibývá schopných a odhodlaných žen, i když na těch nejvyšších a rozhodujících pozicích jsou stále spíše výjimkou. Věřím ale v generaci mladých, chytrých a sebevědomých žen," uvedla po slavnostním vyhlášení vítězek Michaela Bakala, patronka projektu TOP ženy Česka a místopředsedkyně představenstva mediálního domu Economia.

Od roku 2011 Hospodářské noviny také vyhlašují kategorii TOP veřejná sféra. Její první dámou se letos podle hodnocení poroty stala soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. Na druhém místě skončila zakladatelka hudebního festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová. Třetí příčku obsadila biochemička Eva Zažímalová.

V roce 2016 do ankety přibyla kategorie TOP start-up. Letos v ní byly oceněny tři dámy, a to zakladatelka projektu Pragulic Tereza Jurečková, spoluzakladatelka projektu Frusack Hana Fořtová s Terezou Dvořákovou. Uspěla také spoluzakladatelka projektu Daytrip Markéta Bláhová.

V rámci akce Hospodářské noviny každoročně uvádí úspěšné dámy do síně slávy. V ní figurují ženy, které se v minulosti staly vítězkami či se dlouhodobě pohybovaly na předních příčkách ankety TOP ženy byznysu a TOP ženy veřejné sféry. Po uvedení do síně slávy již v dalších ročnících ankety nesoutěží.

Do síně slávy letos vstoupily ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků, zakladatelka a ředitelka společnosti Renomia Jiřina Nepalová, šéfka české pobočky Google Taťána le Moigne a zakladatelka firmy Siko Koupelny Jaroslava Valová.

První ročník ankety TOP ženy Česka proběhl v roce 2005, kdy vyhrála tehdejší generální ředitelka mobilního operátora Oskar (dnes Vodafone) Karla Stephens. V dalších letech uspěly mimo jiné vedoucí partnerka EY Magdalena Souček, ředitelka vydavatelství Czech News Center Libuše Šmuclerová nebo finanční šéfka skupiny PPF Kateřina Jirásková.

Fotogalerie Fotogalerie TOP ženy Česka 2018