Jednotná evropská měna bude fungovat ještě minimálně další dvě dekády. Euro totiž paradoxně posílil brexit, který členům eurozóny ukazuje, že odchod z evropských struktur by pro ně byl zničující. Ukázal to průzkum mezi ekonomy, který provedla agentura Bloomberg. Úspěch eura by mohlo změnit výrazné vítězství populistů ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají letos v květnu.

Téměř 80 procent ekonomů ve studii předpovídá, že euro přežije. Částečně je to proto, že současně probíhající brexit a jeho následky pro Velkou Británii státům slouží jako dostatečný odstrašující příklad. Ekonomické dopady odchodu z Evropské unie by totiž pro člena eurozóny byly ještě rozsáhlejší.