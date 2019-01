Dnešní globálně propojený svět přináší různá překvapení. Jedním z nich je, že hráči počítačových her nevědomky pomohli Číně stát se světovým lídrem ve vývoji bezpečnostních kamer využívajících software s prvky umělé inteligence.

Milovníci počítačových her vždy od svých strojů požadovali vynikající výkon a co nejvěrnější zobrazení jejich oblíbených herních titulů jako Quake, Grand Theft Auto, Assassin’s Creed, World of Warcraft či Fortnite. Ochoty hráčů pravidelně utrácet za stále novější počítače, aby honičky a střílečky vypadaly jako živé, si před dvěma desetiletími všiml jeden tchajwansko-americký student na kalifornské univerzitě Stanford.

Jensen Huang se proto po studiích vrhl na byznys s herními a grafickými procesory. V roce 1993 spoluzaložil společnost Nvidia s cílem zlepšit tehdy nepříliš kvalitní grafické schopnosti běžných počítačů. Stačilo jen několik let a žádný milovník her si nemohl dovolit koupit nový počítač, který by kromě výkonného hlavního procesoru neobsahoval grafickou kartu s nejlepším a nejvýkonnějším čipem, jenž Nvidia právě nabízela.

Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel Nvidie

Zdroj: Nvidia

V posledních letech už ale hráči nejsou nejdůležitějšími zákazníky Huangovy společnosti. Procesory Nvidia si našly cestu k uplatnění v dalších odvětvích, která požadují superrychlé zpracování velkého objemu dat v podobě fotografických či filmových záběrů. Čipy od Nvidie jsou v současnosti tím nejlepším, co lze využít pro robotické zpracování obrazu. Bez procesorů a dalších nástrojů společnosti Nvidia by nemohlo dojít k dnešnímu boomu umělé inteligence, která umožňuje strojům, aby se samy učily, co mají dělat. Počítače s umělou inteligencí se snaží (a často velmi úspěšně) překonat lidské schopnosti tím, že si umí rychle poradit s velkým objemem dat. Zatímco člověk by k jejich zpracování v lepším případě potřeboval hodiny, stroj s umělou inteligencí poháněnou čipy Nvidia to svede za sekundy či milisekundy.

