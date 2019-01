Plán na vytvoření nové bankovní skupiny na českém trhu, který by znamenal že banka Moneta by koupila Air Bank a části úvěrového byznysu ze skupiny PPF, pokročil do další fáze. V reakci na připomínky akcionářů a po detailní inventuře účetnictví zainteresovaných firem chce Moneta s PPF hlavně vyjednat novou cenu a upravit způsob, jak bude sloučení financováno.

Moneta v pátek oznámila, že skončila prověrka hospodaření firem v plánované transakci, takzvané due dilligence, a že představenstvo i dozorčí rada banky rozhodly v přípravách pokračovat. Moneta v prohlášení také řekla, že protože v mezidobí došlo ke změnám na kapitálovém trhu, bude vedení banky jednat o změnách některých podmínek. Ty také zohlední "zpětnou vazbu od akcionářů, kterou banka obdržela po oznámení plánované transakce". Taky půjde o standardy správy a řízení, a o "úpravy ocenění a podmínek financování". Moneta to uvedla na svém webu. Bude také aktualizován harmonogram transakce.