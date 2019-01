Společnost Natland Group se v minulých dnech stala důležitým hráčem v projektu záchrany ztrátového a dluhy limitovaného e-shopu s módou Zoot.cz.

Podle informací HN Natland Group, řízená a většinově vlastněná Tomášem Raškou, koupila pohledávky banky Raiffeisenbank a dalších partnerů především z řad dodavatelů Zootu v hodnotě 150 milionů korun. To je významná část celkových závazků Zootu. A Natland to staví do role klíčového hráče, který bude určovat další směřování Zootu.

Do vedení už byly po dohodě se stávajícími akcionáři Zootu přizváni zatím externí konzultanti Lukáš Uhl se zkušenostmi z rozvážkové služby Dáme jídlo a Robert Vojáček známý působením v taxislužbě Liftago nebo u start-upu Lidskásíla.cz.

Podle zdroje blízkého vstupu Natlandu do Zootu není výhledově vyloučena kapitalizace investice Natlandu do Zootu získáním akciového podílu ve firmě. Nyní to ale ještě není na pořadu dne. Natland bude chtít v první fázi kontrolovat restrukturalizaci Zootu, na níž se konkrétně začne pracovat v nejbližších dnech a týdnech.

"Se skupinou Natland jsme postupně našli dohodu o budoucím rozvoji a i řešení závazků z minulosti," věří Ladislav Trpák, zakladatel a ředitel Zootu. Na chodu firmy by se to mělo projevit v nejbližší době.

Pro Natland jde v nedávné době už o druhý vstup do módního světa. Jak dříve informoval deník E15, skupina se stala největším věřitelem zkrachovalé společnosti Premium Fashion Brands (PFB) advokáta Jaroslava Havla. PFB na českém trhu zastupovala především luxusní značky včetně například Armani Jeans nebo Hugo Bosse.

Natland, který se specializuje mimo jiné na investice a správu problémových aktiv, získal na nové aktivity prostředky loni prodejem paroplynové elektrárny v Bratislavě Veolii za odhadem nižší jednotky miliard korun. Skupina Natland má aktuálně ve správě aktiva s majetkovou účastí přesahující čtyři miliardy korun. Patří mezi ně i developerské projekty včetně golfových hřišť. V minulosti Natland vlastnil například i fotbalovou Slavii Praha.

Zoot je momentálně zřejmě největší tuzemský internetový obchod s oblečením. Firma postupně do akcionářské struktury přibírala nové investory, mezi nimiž je aktuálně největším akcionářem zakladatel serveru Centrum.cz Oldřich Bajer. Na rozvoj v minulých letech Zoot rovněž emitoval firemní dluhopisy. Ty jsou aktuálně vydány za sumu 230 milionů korun se splatností do roku 2021.

Od roku 2010 vyrostl Zoot k loňskému ročnímu obratu okolo miliardy korun. Rostla ale i kumulovaná ztráta, která v loňském pololetí dosáhla téměř půl miliardy korun. Dlouhodobě firma bojovala a bojuje s vysokou vratkovostí zboží. Na špatných výsledcích posledních měsíců se podle dřívějších zpráv managementu Zootu podepsala také nepodařená loňská jarní sezona. V druhé polovině roku navíc Zootu přibyla konkurence v podobě expanze lokálních poboček mezinárodních módních e-shopů, jako je About You a Zalando.