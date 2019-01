Svěřenský fond nového člena bankovní rady ČNB Aleše Michla je nastavený tak, že prospěch z majetku spravovaného fondem budou mít Michlovy děti. A to i ty dosud nenarozené. Vyplývá to z informací v registru svěřenských fondů, s nimiž se HN seznámily.

Michl fond založil, aby minimalizoval střety zájmů, do nichž se jako centrální bankéř dostal. Prezident ho do funkce jmenoval s účinností od 1. prosince loňského roku, v té době byl přitom ještě třetinovým spolumajitelem investiční společnosti Robot Asset Management SICAV spravující fond Quant. Ten přitom podléhá regulaci ze strany ČNB. Střet zájmů vyplynul i z toho, že fond má významnou část peněz v bankovních vkladech u českých bank a Michl přitom ze své nové pozice může spoluovlivňovat základní úrokovou sazbu.

Centrální bankéř se rozhodl své konflikty zájmů vyřešit založením svěřenského fondu, do něhož podíl ve firmě Robot Asset Management vyčlenil (podíl držel skrze firmu Michl Fund Management). Postupoval tedy podobně jako nynější premiér Andrej Babiš, někdejší majitel koncernu Agrofert, který majetek kvůli rozsáhlým střetům zájmů převedl do dvou svěřenských fondů.

Jako učitel se svým dítětem v jedné třídě

Tak jako u Babiše, i v případě Michla - Babišova někdejšího poradce - zazněly určité pochybnosti o čistotě a věrohodnosti tohoto kroku. I ze strany bývalých bankéřů. Michlův dosavadní kolega z Robot Asset Management Pavel Kohout by za lepší řešení považoval prodej majetkového podílu, hlavně kvůli regulační roli ČNB. "Je to jako s učitelem, který učí své dítě ve třídě. Buď mu bude nadržovat, nebo na něj naopak bude až zbytečně přísný, aby si náhodou někdo nemyslel, že mu nadržuje. Není to nikdy ideální situace," myslí si Kohout, který se sám rozhodl podíl v Robot Asset Management prodat.

Michl ale už dříve pro HN prohlásil, že jeho svěřenský fond bude mít charakter "blind trustu", tedy slepého fondu, kdy je zakladatel zcela odříznutý od jeho správy, neměl by ani vědět, jaký majetek aktuálně zahrnuje. "Správu fondu svěřuji neutrální osobě. Nemám na správce žádný vliv, nemohu ho ani odvolat," prohlásil v prosinci.