Tuzemská společnost Nordic Telecom se hodlá stát silnou konkurencí dosavadní trojice lídrů mobilního trhu - T-Mobilu, O2 a Vodafonu - které může tlačit do zlevňování mobilních služeb. Pomoci jí k tomu má účast v chystané aukci frekvencí nutných k výstavbě super rychlých mobilních sítí páté generace (5G), kterou hodlá Český telekomunikační úřad (ČTÚ) uspořádat v druhé půlce letošního roku.

Nordic, dříve známý pod značkami Air Telecom či U:fon, se už nyní s oblibou označuje za čtvrtého plnohodnotného operátora. Stejně jako velká mobilní trojka disponuje sítí vysílačů, které šíří její mobilní signál po celé zemi. Bývalí vlastníci Nordicu ale v minulosti vsadili na mobilní technologie, které současným mobilům volání a "datování" neumožňují.

Šéf Nordic Telecomu Libor Dočkálek a investiční manažer mateřské finanční skupiny Nordic Investors Jan Čornej, kteří nyní HN poskytli rozhovor, v tom ale vidí spíše výhodu. Pokud by se čtvrtým operátorem chtěla stát firma, které vysílače chybí, musela by buď stavět na zelené louce, nebo si je od konkurentů pronajmout. Nordicu přitom stačí svou infrastrukturu pouze inovovat.

"Český trh je malý na to, aby sem chystaná mobilní aukce přilákala nějakého operátora ze zahraničí," odpovídá manažer Nordicu Čornej na otázku, zda se nebojí, že jeho firmě pozici vyzyvatele velké mobilní trojky ještě někdo uzme. Podle něj je Nordic dobře připraven na to, aby mohl T-Mobilu, O2 i Vodafonu konkurovat.

Otázky ovšem vzbuzuje personální napojení Nordic Telecomu na operátora O2 a finanční skupinu PPF Petra Kellnera, která O2 vlastní. Pokud by se prokázalo, že jsou na sebe Nordic a O2 navázaní i majetkově, šlo by nejspíš o vážné porušení hospodářské soutěže. Takový scénář ale zástupci možného vyzyvatele hlavní trojice operátorů razantně odmítají.

HN: Nordic Telecom opakovaně uvedl, že by se chtěl zúčastnit letošní aukce, z níž by mohl v Česku vzejít čtvrtý velký operátor. Platí váš zájem i nadále?

Libor Dočkálek (LD): Náš zájem stále platí. Velmi podrobně sledujeme předběžné podmínky aukce, které zatím ČTÚ vydal. Velmi pozitivně kvitujeme třeba to, že dal úřad v navržených podmínkách prostor ke vstupu nového hráče na trh, když vyhradil část dražených frekvencí právě pro takového zájemce. Dosavadní parametry aukce pro nás ovšem ještě stále nejsou dostačující.

HN: Co vám v nich chybí?

LD: Ve zkratce nám chybí podmínky národního roamingu, tedy možnost pronajmout si sítě někoho z dosavadní velké trojky operátorů do doby, než si nový uchazeč vystaví síť vlastní. ČTÚ zatím neuvedl, kolik by se mělo za národní roaming platit. Obchodní plán nového operátora bude nesmírně citlivý na cenu za takový pronájem sítí. Je přitom jasné, že čtvrtý operátor bude muset poměrně dlouho s někým ze stávajících operátorů jeho síť skrze národní roaming sdílet.

Jan Čornej (JČ): Obecně si ale myslíme, že směřování aukce jde dobrým směrem.

HN: Co kdyby aspekt pronájmu sítí z finálních podmínek aukce nakonec vypadl? Požaduje to současná mobilní trojice.

LD: Bez toho si naši účast v dražbě nedokážu představit. Finančně by to pro nás za takových podmínek nebylo únosné. Návratnost investice by se ocitla v nedohlednu.

HN: Minimálně poslední dva roky je v Česku velkým tématem vysoká cena mobilních dat. Pokud byste v chystané mobilní aukci uspěli a ČTÚ vám garantoval i pronájem sítí od trojice dosavadních lídrů trhu, jak byste se proti takovým konkurentům vymezili? Nabídl by Nordic levnější mobilní data nebo jejich neomezené balíčky?

JČ: Takové úvahy jsou ještě hodně daleko. Aukce proběhne letos, ale síť se začne budovat nejdříve v druhé polovině roku 2020. Nejsme proto zatím schopní říct, jak se budou vyvíjet technologie a s tím i provozní náklady. Pro nás budou klíčové podmínky národního roamingu a především velkoobchodní ceny dat.

Určitě na trhu vidíme trend, který spěje k mnohem vyšším objemům dat. Nutně to nemusí znamenat neomezené datové tarify, ale asi lze v budoucnu čekat pocitově neomezená data. To znamená takové příděly, které budou zákazníkům dostačovat i ve chvíli, kdy se spotřeba dat všeobecně zvyšuje.

LD: Myslím ale, že je všem jasné, že pokud má být čtvrtý operátor úspěšný, musí přijít s datově bohatou nabídkou za atraktivní cenu. Tím se může odlišit od konkurentů.

HN: Když to shrnu: kdyby byl pronájem sítí v rámci národního roamingu relativně vysoký, mělo by to vliv na ceny vašich mobilních služeb u koncových zákazníků.

JČ: Přesně tak. Proto jsou pro nás konkrétní parametry národního roamingu tak důležité.

HN: Pronájem svých sítí by měli velcí operátoři umožnit nováčkovi, který již disponuje mobilními frekvencemi v pásmech nad jeden gigahertz. Takovou podmínku z vážných uchazečů o dražbu splňuje pouze vaše firma. Nejsou tedy navržené podmínky šité Nordicu na míru, jak si někteří konkurenti stěžují?

LD: Nynější dražba je spojená s chystanou stavbou mobilních 5G sítí. ČTÚ v poslední aktualizaci předběžných podmínek aukce uvedl, že hodlá zároveň dražit mobilní frekvence v pásmu 700 MHz i v pásmu 3,5 GHz. Pokud se tedy do aukce jako nováček vedle nás přihlásí i jiný zájemce a obě frekvenční pásma vysoutěží, tak má šanci záruku národního roamingu získat.

JČ: V tomto směru bych rád upřesnil některé technologické aspekty. Pokud by nový zájemce vydražil pouze pásmo 700 MHz, nemohl by na trhu rychlý mobilní internet nabízet. Aby nějaká firma mohla fungovat jako celonárodní operátor, musí mít alespoň dvě frekvenční pásma: to, které je pod 1 GHz zajistí územní pokrytí, aby byl mobilní signál dostupný v Praze stejně jako v Jihlavě nebo v Uhlířských Janovicích. K tomu je ale třeba disponovat ještě frekvencemi nad jeden gigahertz, které zajišťují zase to, aby síť i po připojení více zákazníků v jedné lokalitě mohla jet vysokou rychlostí a nebyla neúnosně zpomalovaná.

My jsme již předloni vydražili frekvenční pásmo 3,7 GHz, ve kterém se provozuje pevný 5G internet pro domácnosti. Do dvou let s ním chceme pokrýt území, na němž bydlí 1,3 milionu domácností, což představuje třetinu trhu a nejzalidněnější oblasti v Česku. Pokud takového pokrytí dosáhneme, budeme oproti jiným možným zájemcům ve výhodě. Proto říkáme, že jsme logickým a vhodným kandidátem na čtvrtého operátora.

HN: Padla řeč o pevném internetu. Vedle zmíněné technologie 5G nabízíte v rámci své dceřiné firmy Libli (dříve Suntel Net) i připojení prostřednictvím wi-fi. Libli v posledních letech čile nakupuje lokální poskytovatele wi-fi internetu hlavně na Moravě. Souvisí nějak tahle strategie s vaší ambicí stát se čtvrtým operátorem?

JČ: Určitě to souvisí. Když máte velkou zákaznickou bázi, tak můžete provádět takzvaný cross sell, to znamená, že zákazníkovi s pevnou službou nabídnete do celé rodiny i mobilní službu, čímž pokryjete všechny jeho telekomunikační potřeby. Když už máte dobrou marži z pevného internetu, tak můžete zákazníkovi, který k tomu využije i mobilní služby, nabídnout výhodnější balíčky. Přesně to vidíme na zahraničních trzích, na kterých se úspěšně etablovali čtvrtí operátoři, jako je Free ve Francii nebo Digi v Rumunsku.

HN: Jak silné je v současnosti Libli na trhu s pevným internetem?

LD: Dohromady na tomto trhu aktuálně obsluhujeme 100 tisíc zákazníků. Jak už bylo zmíněno, do dvou let chceme naším pevným internetem pokrýt oblast, v níž žije 1,3 milionu domácností.

JČ: Neznamená to ale, že náš internet všem těmto lidem prodáme. Pokryjeme 1,3 milionu domácností, reálně ale očekáváme, že z tohoto počtu budeme mít 330 tisíc klientů, kteří budou využívat buď náš pevný 5G internet, wi-fi nebo se budou k internetu připojovat za pomoci jiných dalších technologií.

Vedle šíření signálu pevného 5G internetu chceme dále expandovat i prostřednictvím nákupů dalších lokálních providerů. Aktuálně jich máme 25 a v akvizicích hodláme pokračovat i nadále. Naší strategií je stát se třetím největším internetovým providerem po O2 a UPC, a předběhnout tak dosud třetí T-Mobile.