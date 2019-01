Italský zákazník od tamního operátora Iliad získá za tarif v hodnotě 204 korun (7,99 eur) vedle neomezeného volání a posílání SMS ještě 50 gigabajtů mobilního internetu. K ceně tohoto balíčku je sice třeba připočíst jednorázový aktivační poplatek v hodnotě 255 korun, i tak ale nabídka Iliadu vychází mnohem výhodněji, než srovnatelné balíčky českých operátorů. Tuzemský T-Mobile třeba za neomezený tarif s 60 GB požaduje 2499 korun, tedy šestkrát víc než Iliad.

Zmíněný operátor na italský trh expandoval loni v květnu, kdy doplnil dosavadní trojici operátorů, a hned se postaral o cenovou revoluci. Od června do září svým konkurentům přebral hned tři miliony zákazníků a tradiční lídři trhu, k nimž se počítá místní pobočka Vodafonu či operátor Wind Tre, museli na nástup dravého konkurenta rychle reagovat. Ceny na celém trhu tak podle webu wired.it poklesly o 20 procent a dosavadní trojice rozjela kampaně, snažící se zákazníky přeběhlé k Iliadu do svých sítí znovu nalákat. Nízkonákladová odnož Vodafonu jménem ho-mobile proto právě takovým přeběhlíkům nabídla neomezený tarif s 50 GB dat za 153 korun (plus aktivační poplatek 255 korun). Podobnou nabídkou kontroval i drobný virtuální operátor Kena mobile.