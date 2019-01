Nejnovější výsledky analýzy světového bohatství Global Wealth Report švýcarské investiční banky Credit Suisse ukazují, že svět stále rychleji bohatne. Celkové světové bohatství stihlo za minulý rok narůst o 14 bilionů dolarů (312 bilionu korun) na současných 317 bilionů dolarů (7,066 biliardy korun). Hlavním tahounem světové ekonomiky jsou pak podle zprávy především Spojené státy a Čína. Celý obsáhlý report zveřejnila banka na svých webových stránkách.

Analýza Credit Suisse také poukazuje na fakt, že ačkoliv v minulém roce celková světová ekonomika posílila procentuálně méně než v roce 2017, rok předešlý předčila v růstu bohatství na osobu, a to o 3,2 procenta na obyvatele.

Podle Credit Suisse je distribuce bohatství stále velmi nevyvážená. Lidé, kteří kontrolují absolutní většinu (84 procent) světového jmění tvoří jen necelou jednu desetinu globální populace. Tito lidé tak spravují kapitál o hodnotě 226,7 bilionu dolarů (v přepočtu přes 5 biliard korun). Střední třídu, která hospodaří s majetkem mezi 10 až 100 tisíci dolary (222 900 až 2,2 milionu korun), tvoří 1,3 miliardy populace, zatímco nejpočetnější skupina 3,2 miliardy lidí spravuje bohatství pod hodnotou 10 tisíc dolarů v přepočtu na obyvatele.

Podle serveru Quartz by i přesto neměl být přehlížen vliv nižší a střední třídy, která dohromady ovládá bohatství 50 bilionů dolarů a tvoří tak klíčový segment hybatelů trhu, který má vliv i na politické dění.



Distribuce bohatství se nerovnoměrně odvíjí i z pohledu regionů, zatímco Čína dominuje světové střední třídě (48 procent ze všech obyvatel planety patřících do střední třídy), USA vedou v kategorii super bohatých (přes 70 tisíc osob, každý s hodnotou majetku nad 50 milionů dolarů). Státy s převahou nejnižší příjmové třídy se pak koncentrují především v některých částech Asie a Afriky.



Loňský rok byl mimořádně dobrým pro Čínu, jejíž podíl na světovém bohatství rostl shodně s celosvětovým průměrem, tedy o 4,6 procenta. Kromě bohatnutí nižších majetkových tříd se zvýšil i počet milionářů, což je, jak podotýká server Quartz, důležitým indikátorem nejen rostoucího jmění, ale i schopnosti bohatství vytvářet.



Podle odhadů Credit Suisse si polepšily ve svém postavení na globálním trhu i ženy, které by v současnosti měly ovládat celých 40 procent bohatství. Toto procento se ale výrazně liší v závislosti na regionu. I přesto, že v Evropě či Severní Americe je jejich podíl 40 - 45 % v jiných částech světa, především v Africe či Indii je toto procento méně než poloviční.