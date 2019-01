V posledních letech se Evropská unie snaží přivést do veřejných rozpočtů dodatečné miliardy eur skrze daňové reformy. Ty však jedna po druhé často naráží na právo veta, kterým v daňových otázkách disponuje každý členský stát.

V úterý eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii Pierre Moscovici poprvé nastínil konkrétní obrysy toho, jak by se mělo postupovat v otázce zrušení pravidla jednomyslnosti.

“Žádáme státy, aby začaly diskutovat o efektivnějších způsobech rozhodování,” uvedl v úterý na tiskové konferenci ve Štrasburku. V některých oblastech, například v té environmentální, by se členské státy měly na zrušení veta domluvit co nejdříve. U zdanění digitálních společností by se mělo hlasovat kvalifikovanou většinou (souhlasem 55 procent států reprezentujících 65 procent obyvatel unie), až od roku 2025.

Zrušení jednomyslnosti v daňových otázkách tak, jak jej navrhuje komise, ale obnáší problém v tom, že ho opět může kterýkoliv stát vetovat. Podle předběžných odhadů tak i současná snaha EK narazí na odpor řady států.

Evropská unie se naposledy na klauzuli jednohlasného přijetí zasekla při hlasování o zavedení tříprocentní daně z obratu pro digitální firmy jako Amazon, Google nebo Facebook. Od jejího zavedení si Brusel sliboval 4,8 miliard eur ročně do rozpočtů navíc.Digitální daň byla navržena loni v březnu jako součást kampaně na spravedlivé zdanění velkých virtuálních korporací, které podle kritiků platí neúměrně nízké daně, protože si je umí uměle snižovat, takzvaně optimalizovat, nebo si vyjednávají s některými vládami velmi výhodné podmínky.