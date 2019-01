Nejistota a těžká předvídatelnost dopadů brexitu je v ústředí zájmu nejen českých firem. HN oslovily pět českých odborníků a zeptaly se jich na okamžité dopady případného tvrdého brexitu, ale i dlouhodobější dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie, které ovlivní i Česko.

"Vývozy do Británie jsou o více než padesát procent vyšší, než ukazují oficiální čísla (skoro 210 miliard korun). Je to dáno nepřímými vývozy v hodnotě 120 miliard korun, které nemíří přímo do Velké Británie, ale nakonec tam doputují. Jde například o subdodávky českých autodílů do Německa, které skončí v německých autech vyvezených do Británie," řekl David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Tato banka ve svojí nedávné analýze odhadla, že tvrdý brexit - tedy odchod Londýna bez dohody s Bruselem, po němž by začala platit cla a netarifní bariéry - může snížit přímé i nepřímé vývozy z Česka do Británie o 20 procent.

"To by i díky poklesu investic znamenalo pokles HDP o něco málo přes jeden procentní bod. Dopad na zaměstnanost by byl asi 40 tisíc lidí," dodal Navrátil. Ani velmi tvrdý brexit podle něj ovšem nemusí poslat českou ekonomiku do recese. "Na brexit se musí připravit především firmy z automobilového průmyslu a elektrotechnického průmyslu," řekla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.