České podniky již potrápila slabá libra. Pro výrobce automobilových součástek to znamená, že jejich zboží je v konkurenci s britským dražší. A tvrdý brexit bez vyjednaných výjimek znamená podle odhadů Sdružení automobilového průmyslu zdražení v průměru o tři až pět procent. Britský trh je významný také pro české výrobce aut - například automobilka TPCA z Kolína dodává do Británie skoro pětinu své produkce malých vozů.

“Podíl Velké Británie na exportu českého autoprůmyslu je 7,5 procenta. Po Německu je to druhý největší trh,” řekl Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Řada českých firem spojených s autoprůmyslem dodává do Británie nepřímo, nejčastěji přes Německo. Příkladem je třeba výrobce ložisek do motorů, společnosti Koyo Bearings z Olomouce. "Reexporty pro značku Land Rover tvoří desetinu naší produkce," potvrdil Petr Novák, generální ředitel Koyo Bearings.

Podle analýzy České spořitelny tvoří nepřímé vývozy spojené s britským trhem pro český vývoz dalších 120 miliard korun. Přímý export do Británie měl v roce 2017 hodnotu 207 miliard korun, loni už ale o několik procent poklesl. Pokud dojde k tvrdému brexitu, mohou se podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila snížit přímé i nepřímé vývozy z Česka až o 20 procent.

Z českých automobilek zaznamenalo už loni největší pokles prodejů Hyundai. Loni do země podnik vyvezl celkem 38 616 aut, což znamená meziroční pokles o 12 procent. Za důvod zhoršení považují v Nošovicích hlavně výrazný pokles investic britských podniků, včetně nákupu firemních aut a obavy zákazníků, jak to bude s cenami a dodávkami náhradních dílů po brexitu. Mírný pokles prodejů za loňský rok čeká i automobilka Škoda Auto, pro niž je Británie čtvrtým největším trhem, kam v roce 2017 dodala 80 100 vozů.

Není to ale jen pokles prodejů, co české firmy trápí. Mladoboleslavská automobilka přesunula do Česka schvalování certifikací pro nové modely. “V případě certifikací platí, že schválení v jednom státě EU platí jako základ pro celou unii. Po brexitu už to nebude u Británie možné,“ řekl mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek.