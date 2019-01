Společnosti poskytující finanční služby přesouvají svá aktiva z Velké Británie do zbytku Evropské unie. Banky, pojišťovny a firmy zabývající se správou financí se tímto způsobem chtějí zabezpečit před brexitem. Podle odhadů tak Británie přijde o minimálně jeden bilion dolarů.

Vychází to ze studie poradenské společnosti EY, jež sleduje veřejná prohlášení 222 největších britských finančních společností týkající se plánů na snížení dopadu brexitu na jejich fungování. Částku jeden bilion dolarů určili pouze z prohlášení firem zahrnutých ve studii. Mimo to ne všechny společnosti, které zveřejnily své pobrexitové plány, odhalily také výši převedených aktiv. Jde tedy pouze o přibližný odhad a konečná hodnota by měla být daleko vyšší.

"Toto číslo je stále skromné vzhledem k faktu, že celkový objem aktiv bankovního sektoru ve Spojeném království je odhadován na téměř 10 bilionů dolarů, ale může se zvětšovat, čím více se bude brexit blížit," píše se ve studii.

Podle jiných odhadů, o nichž psala agentura Bloomberg, přesunou světové banky jen do německého Frankfurtu aktiva v hodnotě 800 miliard euro (necelých 917 miliard dolarů). Toto hlavní finančnické město Německa se ukázalo být jednou z nejpopulárnějších lokalit mezi firmami pro přesun aktiv.

Aby si pojistily své regionální operace po brexitu, zřídily si některé banky nové pobočky v ostatních zemích Evropské unie. Podle CNN kvůli tomu musí také přesunout podstatnou část svého majetku, aby uspokojily regulační orgány EU. Další společnosti svá aktiva převedly, aby ochránily své klienty před náhlými změnami trhu, například do Lucemburska, informují Financial Times.

Přesuny se dotknou i pracovních míst. EY odhaduje, že by se z Londýna mohlo brzy přemístit více než 7000 pracovních pozic. Společnosti se je však kvůli nákladům na stěhování zaměstnanců snaží zaplnit spíše lokálně. V současné době vzniká asi 2000 nových míst v pobočkách finančních firem v Paříži, Frankfurtu, Dublinu a dalších městech Evropské unie, které doposud z Británie přesouvaly jen klíčové pracovníky.

Spojené království má Evropskou unii opustit 29. března. Britský deník The Guardian v neděli s odvoláním na své zdroje však informoval, že EU očekává, že Británie požádá o odsunutí termínu přinejmenším na červenec letošního roku.

V úterý proběhne hlasování dolní komory britského parlamentu, které rozhodne o dalším vývoji. Očekává se, že poslanci jasně odmítnou podmínky brexitu, které s Bruselem dojednala premiérka Theresa Mayová, a následně se budou snažit nad událostmi převzít kontrolu z rukou vlády. Zabránit brexitu bez dohody však mohou pouze tak, že nějakou dohodu schválí.

Podle Mayové je zablokování odchodu Británie z Evropské unie parlamentem nyní pravděpodobnější než brexit bez dohody.

