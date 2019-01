Řidiči kamionů ujedou denně stovky kilometrů a v kabině stráví měsíčně desítky hodin. I přes povinné přestávky se na nich nutně musí podepisovat únava a jednotvárnost dne stráveného za volantem. Není divu, že většinu dopravních nehod má na svědomí lidský faktor. To by se mělo změnit s autonomními technologiemi.

První sériově vyrobený kamion, který bude řidiči asistovat při výkonu jeho povolání, by mohl na silnice vyjet už letos.

Šéf Tesly Elon Musk přišel s vizí autonomního kamionu už koncem roku 2017. Prvním krokem k jejímu naplnění měl být elektrický tahač Tesla Semi, jehož řadovou produkci původně automobilka slibovala koncem tohoto roku. Přestože pár prototypů Tesla Semi už se na amerických silnicích pohybuje a několik velkých firem (například PepsiCo) už si tahače objednalo, nevypadá to, že se jen tak začnou vyrábět. Přesný termín Tesla nezveřejnila, ale je jasné, že dřív než příští rok to nebude - i vzhledem k velké řadě potíží, které Muska v uplynulém roce provázely. Sám nedávno zařadil projekt až na čtvrté místo žebříčku priorit Tesly. Pozornost se tak obrací k dalším automobilkám, jejichž vize sice nepůsobí tak revolučně jako ta Muskova, ale v současné chvíli rozhodně realističtěji.

Na technologickém veletrhu Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas minulý týden německý Daimler představil vlastní naftový tahač Cascadia, vybavený technologiemi, které umožňují částečné autonomní řízení. Automobilka se navíc zavázala k zahájení jeho výroby už letos v létě a dodání prvních vozů slibuje ještě koncem tohoto roku.

Během několika příštích let by měl Daimler investovat 500 milionů eur do dalšího rozvoje technologie. Firma rovněž za tímto účelem najala stovky nových zaměstnanců.