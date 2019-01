Chlouba ruského leteckého průmyslu, civilní letoun středního doletu MS-21 má problém. Pro kompozitové křídlo, které je jeho hlavní předností, mu chybí kompozity. Jejich dovoz ze Spojených států a Japonska totiž skončil kvůli sankcím. Ze stejného důvodu je u ledu také miliardový kontrakt na dodávku 40 letadel Suchoj Super Jet do Íránu.

Zdroje moskevského listu Kommersant potvrdily, že během loňského roku skončily dodávky kompozitových materiálů od americké firmy Hexcel a japonské Toray Industries. "Zásoby stačí na výrobu dalších šesti strojů. Intenzivně nyní jednáme o způsobu řešení problému," řekl Kommersantu jeden ze zdrojů. Příliš mnoho variant ale není. "Buď budeme kupovat čínské kompozity, které jsou ale dvakrát tlustší a těžší, nebo budeme čekat až ruské závody dokáží vyrobit něco podobného. Teoreticky by se to mohli naučit vyrábět v Jelabuze, ale to bude znamenat sehnat pro ně novou výrobní linku a získat všechny certifikáty. Tím pádem budou letadla hotová nejdříve v roce 2025," neskrývá svou skepsi další respondent.