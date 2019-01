Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 72,7 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 22 procent. Stoupl také zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, a to o 14 procent na zhruba 486.000. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen. Objem částek, které loni stavební spořitelny půjčily, je největší za posledních deset let, uvedla Asociace českých stavebních spořitelen.

"Větší objem poskytnutých úvěrů odráží aktuální ekonomickou stabilitu obyvatel, lidé se nebojí investovat do vlastního bydlení i vyšší částky, a paralelně též vysokou cenovou hladinu nemovitostního trhu," řekl tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Objem úvěrů podle Šedivého předčil očekávání asociace. Pro letošní rok čeká meziroční pokles objemu nových úvěrů v řádu jednotek procent. "Současně vidíme stále více faktorů, které motivují lidi ke spoření, zejména rostoucí úrokové sazby a potřebu vlastních prostředků pro získání úvěru na bydlení. To nás vede k mírně optimistickému výhledu na další uzavírání smluv o stavebním spoření," uvedl.

Místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier doplnil, že stavební spořitelny loni zaznamenaly jeden z nejúspěšnějších úvěrových roků. Samotná ČMSS, která je jedničkou na trhu, poskytla úvěry za 28,5 miliardy korun, což byl rekord za posledních devět let, dodal Maier.

Pozitivní je podle Maiera výhled na letošní rok, kdy lze čekat další růst zájmu o spořicí smlouvy i další nadprůměrný úvěrový rok. "Rozdíl v úrokových sazbách zajištěných úvěrů se bude dále zvyšovat ve prospěch stavebních spořitelen, které nemusejí tak rychle reagovat na tržní sazby," uvedl.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

Předloni podle srovnatelných dat poskytly stavební spořitelny úvěry za 59,6 miliardy korun, což byl tehdy meziroční nárůst o 18 procent. Předloni naopak meziročně klesl zájem o uzavírání smluv o stavebním spoření, a to o zhruba desetinu na 426.500 smluv.